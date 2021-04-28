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中職／「古熙」對決引關注 餅總：媲美當年「郭曹」

聯合新聞網 / 綜合報導
獅隊古林睿煬對決味全龍徐若熙，有望成為聯盟未來招牌戲碼。 聯合報系資料照
獅隊古林睿煬對決味全龍徐若熙，有望成為聯盟未來招牌戲碼。 聯合報系資料照

昨日（28日）中職上演超新星對決，由獅隊古林睿煬先發對決味全龍徐若熙，兩位都是球速動輒150公里的火球男，最終由古林的6局失1分帶領統一以4：1取勝，總教練林岳平感嘆，兩人對決簡直媲美當年的郭泓志與曹錦輝。

日前就有人將「古熙」對決比美過去陽建福與潘威倫的「最強土投」對決，而餅總則認為更甚於此：「現在是高中生的對戰，從職棒吸取經驗，過去高中大物投手的對決話題，可能只有郭泓志、曹錦輝。」

據《自由時報》報導，餅總感嘆古熙對決也象徵本土養成的成功，尤其是近幾年旅外成功案例不多的現在，台灣球員的薪資也有所提升，願意留下來加入中職的選手也增加了，「如果在我們那個年代，曹錦輝和郭泓志不可能在台灣打球。」林岳平也看好兩位年輕小將加入國家隊，希望他們能把這個當作生涯目標，除了能站上國際舞台，無關乎金錢，能上場表現就是十分榮耀的事。

同樣身處土投強投輩出的時代，味全龍總教練葉君璋則透露：「以前投手比較要求控球，可能是因為要投到9局，才不會催這麼快，現在投手講究球的犀利度，而且知道教練會保護，每一球都會全力去丟。」

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