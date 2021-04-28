中職／救援失敗！「富邦山下智久」陳鴻文深夜吐心聲

昨天（28日）兄弟對上悍將之役由張志豪的驚天一轟，從富邦「山下智久」陳鴻文手中敲出以再見三分砲逆轉比數取勝，看到原本應拿下的勝利從自己手中溜走，陳鴻文深夜在臉書po文透露自己的心聲。

陳鴻文寫道：「知道你們失望，但真的沒人想輸！」、「絕對是繼續努力，努力在場上發揮最大的實力。」吸引不守球迷留言力挺：「下一場討回來！」就連同為終結者的樂天桃猿「鄉長」陳禹勳也表示：「一起努力！」

昨役悍將羅力再度投出優質內容，先發6局無失分，可惜最後關頭勝投飛了，8局下周思齊砲轟悍將第4任投手曾峻岳，右外野陽春砲追成1：3，9局下兄弟最後攻勢面對陳鴻文，在王威晨安打、江坤宇保送後，許基宏二壘打先追回1分，張志豪在二、三壘有跑者的情況下，轟出右外野3分全壘打，本季第4轟、生涯第154轟成為致勝一擊。