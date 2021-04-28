日職／火腿為何拉上王柏融？日球迷：對和田毅專武

本季仍由二軍出發的「台湾の至宝」王柏融，在昨天（28日）正式由火腿球團升上一軍，外界好奇為何會在此時獲得提拔機會，有日本球迷推測：王柏融是「對和田毅專武」。

去年面對王者軟銀的老將和田毅，日本火腿全隊僅有四人能對其敲出安打，包括大田泰示、杉谷拳士、近藤健介與「台灣大王」王柏融，可見栗山監督的用心，不過對戰樣本數不多，僅有一個打數，敲出一支安打。

雖然被拉上一軍，但昨天王柏融沒有上場，很有可能是為了替今天對戰和田毅所做的準備，已屆不惑之年的和田毅本季仍繳出優秀數據，4場先發取得2勝1敗，24.2局失7分防禦率2.55，並送出20次三振，確實需要王柏融這樣的剋星來對其進行有效攻擊。

王柏融與火腿簽下3年合約赴日發展，前兩季合計打擊率僅2成44、5發全壘打，遲遲未打出球隊期望的台灣強打身手，今年是他旅日第3年、也是合約最後一年，王柏融亟須打出身價證明自己。本季他由二軍出發，出賽8場共20個打數敲出6支安打，打擊率剛好是.300，附帶5分打點。