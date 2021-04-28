中職／暴力猿無畏換球 陳俊秀、林泓育表現更好

中華職棒歷年用球的恢復係數標準訂在0.540至0.580，但由於前幾年平均約0.575，幾乎接近高標，造成自2016年開始，明明用球符合規定，比賽卻是出現異常的打擊火力。今年聯盟決定改用恢復係數平均在0.550的比賽用球，打者的火力明顯全面弱化，且飽受貧打之苦，滿臉無奈的洪一中甚至認為這是「打者現形記」的狀況。

先從四隊的團隊打擊率來看，中信兄弟、富邦悍將及統一獅，三隊下修的狀況差不多，大約都打87折，都低於0.265。唯獨樂天桃猿，他們減幅不到1成，仍有0.287的打擊率。不過場均全壘打方面，桃猿就下滑最多。至於上壘率部份，各隊表現大同小異，約是降為91%左右。

從團隊的成績來看，雖然樂天桃猿的全壘打數銳減的程度令人詫異，但卻不代表他們只能靠彈力球生存。因為桃猿打擊率仍維持在高水準，甚至與去年悍將的成績相差不遠，足以代表他們應該是因應用球的改變，調整了攻擊策略，不再強求一棒擊沉的模式。他們也改變了揮棒的角度，甚至是增加更多技巧性的攻擊，讓他們保有一定的得分效益，目前桃猿仍是場均得分最多的球隊。

各隊目前約進行了四分之一賽事，大多數球員受到用球改變，成績均有下滑的情況。去年符合打擊排行榜條件的球員中，共有15位球員打擊率超過3成。今年截至4月27日賽前，3成打者則只有林泓育、王威晨及陳子豪等3人，介於0.290至0.300的則同樣有3人，分別為陳傑憲、曾陶鎔及林安可。從打擊表現的差異，就已經證明今年的打者真的比較難熬，更別說已經被討論許久的全壘打大減產。

不過還是有些球員，不但沒受影響，數據上反而更加優異。首推就是樂天桃猿的陳俊秀，去年受到傷勢的影響只有0.311/0.381/0.469的成績，今年傷癒歸隊後，出賽16場竟有如打擊年的高水準演出，目前有0.414/0.478/0.603的表現。用球改變似乎對他沒有太多影響，即使以後正常出賽後，成績應當會下修，但以他現在的適應程度，應該還是聯盟中的佼佼者。

陳俊秀前16場的表現完全不受用球改變影響，依然仍有高打擊、高長打率的頂尖成績。 聯合報系資料照片

另外一位同樣是暴力猿的球員，目前在打擊排行榜中領先的林泓育。去年他成績是0.312/0.344/0.466，目前他繳出0.366/0.402/0.554的打擊三圍，而且與打擊年時一樣，還是能上演單場雙響砲戲碼。特別的是他擊出二壘安打及三壘安打的比例，是近五年最高的，代表用球的改變，對他的影響可能只是球較少飛出大牆，讓他必須更努力跑壘。

林泓育本季還是能展現真功夫，以長期以來的精準擊球對抗魔王新球，讓他依然繳出傲人成績。 聯合報系資料照片

在其他球隊部份，中信兄弟外野手陳子豪去年上半季表現低迷，今年調整打擊姿勢之後，成績也有明顯成長。去年只有0.288/0.380/0.495，今年則是0.303/0.410/0.384，雖然長打率比以往差，但打擊及上壘的表現更好。他在瘋狂打擊年時，打擊率就是3成左右的打者，現在還能持續維持，就足以成為聯盟頂尖的打者。

陳子豪改變了打擊姿勢後，雖然炸裂長打變少了，但打擊更穩定不再浮躁，是今年鮮少成績進步的打者。 聯合報系資料照片

不少強打者長期受到打擊年的影響，已經養成揮大棒的習慣，因為只要擊到球，即使沒有掌握最佳的擊球點，仍有很大的機會形成長打，甚至全壘打。但今年這樣的方法已經行不通了，唯有真正確實擊球，並且調整打擊仰角及擊球策略，才能在打擊有貢獻。以往不以長打為主的王威晨、陳晨威，就因為一直都是靠確實擊球為主，換球後成績就沒有明顯變化。

目前樂天桃猿無論團隊及主力打者，以不強求長打的攻擊模式，讓他們保有一定的打擊成績，可謂擁有真本領且適應能力最強。不過許多強打都開始適應新球，後續如何發展，更是讓人期待。