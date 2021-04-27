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中職／蘇智傑到花蓮特別猛 但「花蓮王」還有狂人在

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
蘇智傑。 報系資料照
蘇智傑。 報系資料照

統一獅隊今天以4：1擊敗味全龍隊，蘇智傑單場4打數敲出2安打、貢獻2分打點，本季累積22分打點再次擺脫樂天桃猿隊林泓育（20分打點），獨占打點榜領先位置，他生涯累積在花蓮球場敲出9支二壘打，改寫中職紀錄。

龍隊「怪物新人」徐若熙此役先發5局、失3分，吞下第2敗，他的失分都出現在第3局，先保送林祖傑，「外野3帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可接連敲安，蘇智傑的二壘打帶2分打點，林安可補刀讓徐若熙再失血。

蘇智傑原與張建銘、張志豪、羅國龍同以花蓮球場8支二壘打並列領先，今天第9支出爐，打破中職紀錄，加上他曾在花蓮7度開轟，也僅落後彭政閔（8轟）。

蘇智傑生涯在花蓮握有3成33打擊率，但要說「花蓮王」，還有其他狂人在，出身花蓮玉里的陳俊秀，生涯在花蓮出賽5場、狂敲6轟，包括在2016年7月14日、2019年8月10日、2019年8月11日演出單場雙響砲。

蘇智傑 中職 徐若熙

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