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中職／張志豪再見3分砲 羅力勝投被陳鴻文搞砸

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將與中信兄弟在台中洲際棒球場進行例行賽，中信兄弟第四棒張志豪九局下半擊出右外野方向再見全壘打，向天舉手慶祝。記者黃仲裕／攝影
富邦悍將與中信兄弟在台中洲際棒球場進行例行賽，中信兄弟第四棒張志豪九局下半擊出右外野方向再見全壘打，向天舉手慶祝。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊今天在台中洲際球場對決富邦悍將隊，無法突破悍將洋投羅力的封鎖，9局下絕地大反攻，張志豪砲轟悍將「守護神」陳鴻文，轟出右外野再見3分砲，兄弟5：3逆轉勝，悍將終止2連勝。

羅力再度投出優質內容，先發6局被揮出7支安打、無失分，最後關頭勝投飛了，生涯總勝場數停留在93勝。

羅力本季7場先發紀錄，除了4月6日對統一獅之戰先發5局失3分吞敗，其餘6場都是優質先發，對戰兄弟兩戰合計12局只失1分。

悍將今天面對兄弟洋投加百利，4局上展開首波攻勢，靠高國麟、林益全、陳凱倫安打攻下全場第1分，5局上再靠李宗賢、于森旭、張進德安打追加1分。

兄弟打線一直無法突破羅力的封鎖，悍將7局上又有攻勢，申皓瑋安打後，靠李宗賢犧牲觸擊、于森旭二壘打 護送再下一城。

兄弟前7局掛零，8局下周思齊砲轟悍將第4任投手曾峻岳，右外野陽春砲追成1：3，本季首轟、生涯第141轟出爐。

兄弟9局下最後攻勢面對陳鴻文，在王威晨安打、江坤宇保送後，許基宏二壘打先追回1分，張志豪在二、三壘有跑者的情況下，轟出右外野3分全壘打，本季第4轟、生涯第154轟成為致勝一擊。

這是張志豪生涯第8支再見安打，也是第3支再見全壘打，兄弟本季對戰悍將3勝6敗。

羅力 張志豪

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