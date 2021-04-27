中職／學長比較厲害 古林睿煬6局狂飆10K技壓徐若熙

中職本季花蓮首戰，上映味全龍隊徐若熙和統一獅隊古林睿煬的少年強投對決，身為平鎮高中學長的古林睿煬技高一籌，先發6局、僅失1分，狂飆生涯新高的10次三振，壓倒投5局失3分的徐若熙，獅隊終場以4：1贏球，本季龍獅對戰由獅隊握有壓倒性的7戰全勝。

古林睿煬和徐若熙年紀只相差5個月，兩人是平鎮高中相差1屆的學長、學弟，開季都展現少年強投身手，讓此役未戰先轟動。

徐若熙第3局遭遇麻煩，先保送林祖傑，獅隊「外野3帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可接連敲安，蘇智傑的二壘打帶2分打點，林安可補刀讓徐若熙再失血，單局丟掉3分。

徐若熙重新穩住陣腳，第4、5局都演出三上三下，投滿5局，被敲6安打、失3分，局數、失分都寫下單場新高。

王維中第6局接手，中繼3局被敲3安打、失1分，賞出5K，共用47球，局數、球數都是他調往中繼後的新高，步步朝重返先發輪值準備。

古林睿煬以92球投滿6局，唯一失分是在第5局遭林旺衛敲出陽春砲，狂賞10K，本季已累積45次三振，在三振榜上只落後中信兄弟隊洋投德保拉的49K。

龍隊一路被壓著打，徐若熙終場吞下第2敗，兩敗都來自獅隊，前次交鋒是在本月3日，他因膝蓋不適只投1局、20球就傷退，今天再戰獅隊，生涯首度投滿5局，還是只能吞敗收場。