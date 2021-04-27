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中職／「龍王」花蓮登板 王維中中繼3局飆5K
味全龍隊「龍王」王維中今天在花蓮球場出賽，面對統一獅隊之戰，第6局登板中繼，投3局、失1分，共用47球，局數和球數都寫下他調往中繼以來的新高。
王維中預計將在5月重返先發輪值，此役是他在左腕傷癒復出後的第5場中繼出賽，在徐若熙先發5局、失3分後接手戰局，第6局登板面對獅隊中心棒次。
王維中第1打席面對蘇智傑，讓他擊出二壘方向滾地球出局，面對林安可、高國慶連飆2K。王維中第7局先被郭阜林敲出安打、隨後盜上二壘，林岱安的安打、帶1分打點，王維中連續兩場中繼出賽掉分，但單局飆出3K。
王維中第8局續投，蘇智傑在這回合的過招敲出安打、隨後盜上二壘，但王維中未讓危機擴大，面對林安可、高國慶都以滾地球取得出局數。
王維中投3局被敲3安打、失1分，送出5次三振，防禦率從賽前的3.48下修3.38。
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