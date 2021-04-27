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中職／遭外野3帥狙擊 徐若熙掉3分已是生涯新高

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊徐若熙。 報系資料照
味全龍隊徐若熙。 報系資料照

味全龍隊「怪物新人」徐若熙的火球飆進後山，今天在花蓮球場登板，面對統一獅隊，第3局遭獅隊「外野3帥」連續安打狙擊，此役先發投5局、失3分，首度投滿5局，退場時處於0：3落後。

本季中職賽事首度前進花蓮，由龍隊作東迎戰獅隊，上演重磅好戲，由徐若熙和古林睿煬同場先發，上演20歲火球男對決，兩人年紀只相差5個月，古林睿煬和徐若熙是平鎮高中相差1屆的學長、學弟，開季都展現少年強投身手，讓此役未戰先轟動。

古林睿煬第2局起展現K功，面對第4到8棒連飆5K，前4局只被敲出1安打，直到第5局才因林旺衛的陽春砲掉分。

徐若熙第3局遭遇麻煩，先保送林祖傑，獅隊「外野3帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可接連敲安，蘇智傑的二壘打帶兩分打點，林安可補刀讓徐若熙再失血，單局丟掉3分。

徐若熙重新穩住陣腳，第4、5局都演出三上三下，此役先發投滿5局，被敲6安打、失3分，局數、失分都寫下單場新高。

徐若熙先前的6場先發，儘管多次在領先時退場，但因球數限制導致都未能投滿5局，至今沒有勝投進袋，唯一敗投是在4月3日對獅隊，因膝蓋不適只投1局、20球就傷退，今天再戰獅隊還是只能帶著敗投資格退場。

徐若熙 古林睿煬

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