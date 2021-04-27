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日職／吳念庭連9場敲安 打擊率再攀升3成04

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

旅日台將吳念庭的敲安手感擋不住，今天隨西武出戰羅德隊，3打數敲出1安打，已連9場敲出安打，西武終場以3：1贏球，羅德先發投手石川步投8局失3分、吞下完投敗。

西武今天展開與羅德3連戰，吳念庭擔任先發第7棒、一壘手，面對羅德先發投手石川步，第1打席敲出右外野飛球遭到接殺，第2打席鎖定142公里二縫線直球出棒，打成左外野方向安打，開啟西武在第5局的攻勢，吳念庭跑回西武的第3分，第3打席則敲出一壘方向滾地球出局。

吳念庭單場3支1，已連續9場敲出安打，打擊率從賽前的3成03微升為3成04，今年在一軍22場出賽，有18場有安打演出，維持高檔表現。

吳念庭賽前以15分打點在隊上領先，西武此役第4局靠中村剛也的安打送回2分，本季也已累積15分打點，追平吳念庭。

西武 吳念庭

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