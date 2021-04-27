謝國城青少棒／廖宥霖兩次關鍵守備拿MVP 桃園市隊奪冠

謝國城盃青少棒賽冠軍戰桃園市隊與台東縣隊連兩年碰頭，桃園市隊廖宥霖兩次守備成為關鍵，率隊以6比2擊敗台東縣奪冠、成功復仇，廖宥霖用守備好表現拿下MVP十分難得。

110年謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍戰今天在三重棒球場舉行，桃園市（新明）隊上屆冠軍戰不敵台東縣（卑南），今年兩隊再度冠軍戰碰頭。

桃園市隊邱宇珩先發用73球投4.1局，被敲出5支安打，投出1次三振，失掉2分責失分，李育朋後援投2.2局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，替球隊守住勝利。

台東縣隊首局先馳得點，桃園市2局追回1分，3局把握機會搶分，靠著單局4安、3保送，一口氣攻下4分奠定勝基，台東3局下再追1分，桃園市6局多添1分保險分，順利拿下勝利。

桃園市隊總教練黃湋志表示，今天兩任投手表現很好，守備也幫了大忙、沒有失誤，幾次雙殺守備守住領先優勢，球員們也比較安定，很開心他們頂住壓力。

黃湋志表示，台東縣是可敬的對手，去年冠軍戰吞敗，今年雖然換了一批陣容，但也一直鼓勵球員們，只要敢做、守備不要有瑕疵，就有機會贏球，「不要每次都輸，可以報仇一次」。

二壘手廖宥霖用兩次關鍵守備拿下賽會MVP（最有價值球員）十分難得，他自己也很意外，因為打擊沒有表現，場上想著專注守備，打不好不要一直想。

廖宥霖本來守備位置是捕手，後來因為手傷改練一壘和二壘。他表示，更喜歡二壘守備，可以與其他野手互動，拿下生涯首個MVP也更有自信。

桃園市（新明）拿下冠軍，取得LLB亞太區次青少棒賽代表權，黃湋志表示：「13個報名球員都是我心中的MVP。」

台東謝國城青少棒無緣連霸 卑南好聲音盼成傳統

謝國城盃青少棒賽冠軍戰台東縣隊打線串聯不佳，終場以2比6不敵桃園市隊、無緣挑戰2連霸；今天三重棒球場不用放音樂就像小型演唱會，台東縣隊展現歌藝唱加油歌，教練團盼傳承成特色。

110年謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍戰台東縣（卑南）和桃園市隊（新明）交手，台東縣隊多次得點圈有人機會，中心棒次都沒能有適時一擊，總教練黃貴裕直言，如果其中有一棒發揮、局面就會不一樣，球隊打線不差、4分內的球都追得回來。

台東縣去年謝國城盃擊敗桃園奪冠，此次無緣2連霸，黃貴裕苦笑說只能再接再厲，也可以讓球員知道缺失在哪，備戰後面的小馬青少棒和U15青少棒選拔賽。

棒球隊唱歌鼓舞士氣是一直都有的特色，卑南國中從去年聯賽開始，歌單越來越豐富，加入許多流行歌、老歌，天生的好嗓音也讓「卑南好聲音」變成特色，昨天國三棒球隊成員受邀參加綜藝節目錄影，錄到半夜，今天國三學長們也到三重棒球場唱歌幫學弟加油打氣。

黃貴裕笑說，比賽過程中一直有聽到學長們的唱歌加油聲，「學長唱得比學弟們好聽，學弟們還有點放不開、需要傳承」，也希望把「卑南好聲音」當成球隊特色，一直延續下去。

棒球隊國三學長余政陽從小就喜歡跟著阿公一起聽歌、唱歌，也透露曾經在台東鐵花村表演過，收到頗為豐富的小費，今天帶著旅行用小吉他帶動唱歌加油，吉他則是上網看影片自學。

謝國城盃青少棒賽 新竹縣拿下季軍寫隊史最佳

謝國城盃青少棒賽季軍戰新竹縣隊與台中市隊交手，新竹縣隊范定榆先發6局失1分好投壓制，率隊以2比1拿下季軍、為隊史最佳成績，總教練田家安表示，球員拚到最後、有達成目標。

110年謝國城盃全國青少棒錦標賽季軍戰今天在三重棒球場舉行，新竹縣（關西）與台中市（西苑）交手，新竹縣隊先發投手范定榆總計用77球投6局被敲3支安打，僅在2局稍微不穩，單局被敲出2支安打、投出1次觸身球保送失掉1分，有效壓制對手打線。

新竹縣隊首局就有攻勢，靠著葉弘仁、古定玄接連三壘打、羅際威適時安打添分，開賽取得2比0領先，台中市2局追回1分，但比賽後半段沒能再有攻勢，新竹縣拿下勝利。

新竹縣總教練田家安表示，此批球員是關西國小IBA軟式聯賽全國冠軍班底，升上國中後球員能力也不斷提升，但學生球隊就是看誰的抗壓性好，面對張力大的比賽可以更沉穩，就可以打出好成績。

田家安表示，此次籤運不是很好，投手消耗比較大，也不斷鼓勵投手群要大膽去做，可以打到4強已經沒有遺憾，范定榆本來就是球隊前3號投手，球速雖然不快，但是滑球和慢速曲球搭配的不錯。

范定榆自評今天表現還可以，但兩好球之後投球的位置可以更好，平時練球時也會詢問捕手接球的感覺、不斷調整。

新竹縣隊開路先鋒第一棒葉弘仁也是陣中投打二刀好手，田家安表示，葉弘仁一年級以游擊守備為主，先讓他熟悉國中球場的距離，國二才開始投球，剛開始自我期許很高，也沒什麼自信，但這段期間進步很多。

葉弘仁昨天4強賽後援6局失3分責失分，表現不差，今天不能登板投球，但打擊也有發揮、單場敲2安，葉弘仁為2019年U12世界盃棒球賽冠軍班底，此次盃賽碰上許多以往中華隊隊友，他也笑說：「大家都進步很多」。