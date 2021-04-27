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中職／悍將鬆一口氣？布里悍告別秀要首度對戰冠軍獅
味全龍隊超強洋投布里悍的中職告別秀，時間終於確定，他將在明天於花蓮球場登板，面對統一獅隊，避免連續4場先發碰上富邦悍將隊，獅隊則是推出布雷克先發。
布里悍目前在中職先發7場，累積4勝1敗、防禦率0.45，超狂成績單讓他順利重返南韓職棒，他將在5月回到前東家培證英雄隊陣中，明天一戰是他在中職的最後一場出賽。
布里悍先前的出賽和悍將隊很有緣，7場出賽就遭遇了4次，悍將隊就是拿他沒有辦法，累積投24.1局僅責失1分，對戰防禦率只有0.37，取得3連勝。
布里悍在離台前先隨隊造訪花蓮，昨天還與隊友一起體驗臭豆腐，他的最後一場出賽，對手將是28日出戰獅隊或29日面對悍將隊？總教練葉君璋先前曾透露，投手教練有考量不想頻繁對戰，可能會避免讓他再戰悍將隊，但仍有可能性，開玩笑說：「5成1對悍將，還有4成9機率對統一。」
今天答案揭曉，布里悍將在休息4天後再度登板，對手將是獅隊，這也是他首度遭遇去年奪冠的獅子軍。
布里悍本季在中職表現超強悍，鬼神般的防禦率持續在榜上獨走，目前共投40.1局，假設明天一役投6局，他在防禦率榜上的龍頭寶座將可續坐到5月18日左右，才會因局數不足退出榜上。
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