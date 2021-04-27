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日職／快來對獎！名字裡有3台將 換免費收看轉播1個月

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭。 資料照
吳念庭。 資料照

旅日台將王柏融今天向火腿隊一軍報到，本季首度升上一軍，加上西武獅隊吳念庭、樂天金鷲隊宋家豪，目前已有3位台將在太平洋聯盟球隊一軍活躍中，本季負責轉播的ELEVEN體育家族也端出同慶活動，只要名字與三位台將名字任一字相同，就可兌換1個月免費觀看序號。

王柏融春訓狀況不佳，開季先從二軍出發，還一度因跑壘受傷休兵兩周，近期歸隊打擊狀況已有回溫，今天已現身在一軍陣容中，火腿今晚與軟銀鷹隊交手，王柏融未排進先發打線，先在板凳上待命，等待本季首度在一軍亮相的機會。

火腿本周分別與軟銀、西武交手3場，今晚一戰可透過ELEVEN體育家族官方APP收看，關注王柏融是否會在今晚演出本季初登板。

ELEVEN體育家族本季接手太平洋聯盟的賽事轉播權，為了慶祝目前有3位台將在洋聯一軍拚戰，今天在粉絲團公布趣味十足的同慶活動，只要名字中有念、庭、家、豪、柏、融任一字，就可獲得免費一個月的序號。

王柏融 火腿 西武獅

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