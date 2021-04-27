聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／快來對獎！名字裡有3台將 換免費收看轉播1個月
旅日台將王柏融今天向火腿隊一軍報到，本季首度升上一軍，加上西武獅隊吳念庭、樂天金鷲隊宋家豪，目前已有3位台將在太平洋聯盟球隊一軍活躍中，本季負責轉播的ELEVEN體育家族也端出同慶活動，只要名字與三位台將名字任一字相同，就可兌換1個月免費觀看序號。
王柏融春訓狀況不佳，開季先從二軍出發，還一度因跑壘受傷休兵兩周，近期歸隊打擊狀況已有回溫，今天已現身在一軍陣容中，火腿今晚與軟銀鷹隊交手，王柏融未排進先發打線，先在板凳上待命，等待本季首度在一軍亮相的機會。
火腿本周分別與軟銀、西武交手3場，今晚一戰可透過ELEVEN體育家族官方APP收看，關注王柏融是否會在今晚演出本季初登板。
ELEVEN體育家族本季接手太平洋聯盟的賽事轉播權，為了慶祝目前有3位台將在洋聯一軍拚戰，今天在粉絲團公布趣味十足的同慶活動，只要名字中有念、庭、家、豪、柏、融任一字，就可獲得免費一個月的序號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言