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日職／久等了！「大王」回歸 王柏融本季首度升上一軍
台灣球迷期待已久的好消息，今天終於等到了！效力火腿隊的「大王」王柏融前往一軍，與球隊會合，火腿今晚展開與軟銀鷹隊的3連戰，周五起將與西武獅隊進行3連戰，兩位台灣至寶有機會同場亮相。
王柏融春訓狀況不佳，官辦熱身賽打擊率僅1成18，開季從二軍出發，還一度因跑壘受傷休兵兩周，近期歸隊狀況已有回溫，今天火腿官方推特發布消息，透露王柏融投手谷川昌希一軍合流。
王柏融與火腿簽下3年合約赴日發展，前兩季合計打擊率僅2成44、5發全壘打，遲遲未打出球隊期望的台灣強打身手，今年是他旅日第3年、也是合約最後一年，王柏融亟須打出身價證明自己。
火腿本周賽程分別與軟銀、西武交手，目前西武陣中有本季繳出生涯年的吳念庭，兩位台將有機會同場亮相，聚焦台灣球迷視線。
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