日職／吳念庭棒打田中將大影片 3天衝上17萬次觀看

西武獅隊台將吳念庭連8場敲出安打，上周六棒打樂天金鷲隊「神之子」田中將大的的招牌指叉球，首打席就敲出帶1分打點的安打，也是西武僅有的1分，短短3天在ELEVEN體育家族YouTube頻道就上衝到17萬次的觀看。吳念庭隔天再對安樂智大敲出本季第3轟，躍居西武獅打擊三冠王，讓觀眾嗨翻，還有日本球迷特別用翻譯軟體來留言說吳念庭是他最喜歡的球員之一。

西武近期8連不勝，目前排在聯盟第四名，今天下午4點45分起先在主場與羅德隊進行3連戰，周五北上作客札幌巨蛋，踢館目前墊底的火腿隊，這6天的賽程可鎖定ELEVEN體育一台以及ELEVEN PLUS，線上也可以訂閱ELEVEN體育家族官方APP收看。

吳念庭本季表現大爆發，也讓許多球迷替他的辛苦跟堅持有所回報而感到開心，日前接受ELEVEN體育家族的跨海訪問時，他有特別提到之前回台跟爸爸吳復連一起去臺北興富發球隊練習並接受體能教練陳宗宏的訓練，希望能讓身體素質變強，回日本跟球隊二軍教練針對「如何在一軍生存」開會討論，決定加強打擊。

吳念庭指出，練的量變多並且調整姿勢，以前在等待打擊時會一直搖球棒，現在是會等待球進來再揮棒，球評陳師正也點出吳念庭前後打擊的差異，還有準備動作不像以前緊繃，高抬腳的跟球動作重心掌握變好，也是讓他打擊爆發的原因。

本周中職的部分，ELEVEN體育二台也會帶來味全龍主場5戰賽事，今天晚間6點30分首次前進花蓮，先與統一獅隊進行2連戰，第3場花蓮主場則要遭遇富邦悍將隊，周六起兩場比賽重返天母接續迎戰樂天桃猿以及中信兄弟隊。

今晚的獅龍大戰相當有話題，雙方都派出新生代焦點的年輕土投先發，獅隊派出古林睿煬，龍隊則派出徐若熙，平鎮高中學長、學弟一軍生涯首度碰頭，徐若熙除了要挑戰自己的生涯首勝，還要尋求終結龍隊對戰獅隊的0勝局面。