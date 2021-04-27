日職／又是頭部觸身球 張奕二軍出賽遭勒令退場

歐力士隊台將張奕今天在二軍先發，面對阪神虎隊，先發只投到第2局，就因頭部觸身球遭勒令退場，重演去年10月在一軍的狀況。

張奕首局被敲3安打、失1分，第2局先被高山俊敲出二壘打，下一棒面對長坂拳彌，投到2好1壞時，下一球直朝長坂拳彌的頭部而去，他當場倒地，隨後被擔架抬出場，張奕則因投出危險球按規定遭勒令退場。

歐力士推出飯田優也接手，此局共掉6分，張奕留在壘包上的兩名跑者，算在張奕帳上，此役帳面上只投1局、失3分。

張奕去年10月在一軍面對樂天金鷲隊時，首局就對洋將羅梅洛（Stefen Romero）投出頭部觸身球，依規則勒令退場，0.2局寫下生涯最短先發，今天在二軍重演因頭部觸身球提前退場。