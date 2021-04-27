6搶1／中國若不打是遞補還是減為5隊？棒協未做回應

奧運棒球6搶1賽事將於6月16日在台灣舉行，因疫情考量，傳出中國隊可能不來參賽的消息，據了解，6搶1賽事參賽隊伍可能縮減為5隊，但確切訊息將統一由世界棒壘球總會對外公告。

東京奧運棒球項目現在已經確定有以色列、韓國、墨西哥及地主國日本參賽，剩下2席將從美洲區資格賽及6搶1產出。

6搶1資格賽目前確定參與的國家有台灣、中國、澳洲及荷蘭，剩下2支球隊為美洲區資格賽的第2、3名，美洲區資格賽第1名則是直接晉級奧運。

由於國際武漢肺炎疫情持續，傳出中國考量疫情風險，可能不派隊來台打6搶1，有消息指出世界棒壘球總會（WBSC）擬定將由菲律賓隊遞補，但據了解，菲律賓國內疫情不見趨緩，目前不遞補的機會更大、6搶1資格賽有可能變為5搶1資格賽。

中國隊可能不參加6搶1賽事，以及是否有球隊遞補，或者改由5隊舉行賽事，中華民國棒球協會都沒有對外回應，僅表示一切消息以WBSC公告為主。