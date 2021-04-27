棒球／陳偉殷29日先發對中日龍 重回前主場直呼不可思議

旅日阪神虎隊投手陳偉殷昨天與一軍會合、預計29日本季一軍初先發，對手是前東家中日龍隊；將再度回到熟悉的名古屋巨蛋球場出賽，陳偉殷直呼有點不可思議的感覺。

陳偉殷去年季末重返日職加盟千葉羅德海洋隊，今年轉效力阪神虎隊，雖然開季二軍出發，但近幾場二軍出賽表現漸入佳境，二軍戰績2勝2敗、出賽防禦率1.80。

陳偉殷昨天已經與一軍會合、投入練習，預計29日先發出賽，力拚重返日職一軍首勝，陳偉殷目前美日職棒通算95勝，本季也有機會挑戰通算百勝。陳偉殷表示，在二軍調整狀況不錯，29日先發、從這裡開始，希望努力替球隊勝利做出更多貢獻。

陳偉殷2004年至2011年間效力中日龍隊，本季重返一軍首場先發就要回到熟悉的場地、碰上前東家。陳偉殷表示，可以再回到名古屋巨蛋投球有點不可思議的感覺，也希望可以轉化為自己的力量、努力投出好表現。

阪神虎隊總教練矢野燿大表示，陳偉殷雖然沒有擠入開季先發輪值，但在二軍持續努力調整，相信他也想用好表現讓大家知道：「陳偉殷還在喔！」很期待陳偉殷能替球隊勝利做出貢獻。