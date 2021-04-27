6搶1／傳中國因疫情考量退出賽事 擬由菲律賓遞補

東京奧運棒球6搶1資格賽將於6月16日至20日舉辦，但近期世界疫情進入另一波高峰，日前傳出中國隊考量疫情嚴峻，決定退出6搶1賽事，而世界棒壘球總會（WBSC）將擬定由菲律賓隊遞補參賽。

6搶1資格賽將在台中、斗六兩地開戰，參賽隊伍包括中華、澳洲、中國、荷蘭，剩餘2隊將是美洲區資格賽的第2、3名隊伍，根據《ETtoday》報導，傳出中國退出6搶1賽事後，按照亞錦賽名次，除了排名第2的日本及第4的韓國皆獲得奧運參賽資格外，世界棒壘球總會擬定由第5的菲律賓出席6搶1。

世界排名第32位的菲律賓隊，在2019年亞錦賽預賽有著完封中國隊的紀錄，僅一步之差就能晉級4強複賽，無緣搶下6搶1資格賽門票，不過傳出中國因疫情因素無法來台參賽後，菲律賓有望遞補6搶1，但仍需經世界棒壘球總會正式宣布。