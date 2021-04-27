日職／練新人沒有犧牲戰績 羅德養出22歲打點王

日職各隊已進行約30場的比賽，央聯一改去年情勢，由阪神獨佔鰲頭，洋聯則是與過去幾年差不多，仍然呈現強弱各半的現象，軟銀、樂天以及羅德3隊的勝率都超過5成，而西武、歐力士以及火腿則是借金(敗多於勝)的狀況。

在前段班的3隊競爭激烈，雖然目前是軟銀第一，但前三名之間的勝差只有1場，順位每一天都有可能改變，3隊當中打擊表現最令人驚奇當屬羅德，羅德在11年到18年的8年間，單季的團隊全壘打數都不曾超過百支，直到19年補進洋砲雷雅德（Brandon Laird）及馬丁（Leonys Martin）後，長程火力才有明顯的改善，全壘打數也大躍進至158支在聯盟排第三，但去年兩名洋砲陸續因傷退出戰場，讓羅德的團隊全壘打數又跌回90支。

今年羅德打了27場比賽就轟出26發全壘打，連同137分的總得分都是聯盟最高，這跟兩名洋砲歸隊有一定的關係，因為光馬丁一個人就有8轟及21分打點，雷雅德則有2轟及8分打點，不過在兩名洋砲之外，月中才剛滿22歲的年輕小將安田尚憲，至今的打擊表現更是羅德在長程進攻能力上的重要燃料。

洋砲馬丁(右)及安田尚憲(左)兩人是羅德今年打線中最重要的發動機。 擷圖自千葉羅德FB官方粉絲團

安田是羅德17年的第一指名，當年羅德沒抽到清宮幸太郎，但在外一指的3隊抽籤中抽到了安田的交涉權，安田在新人球季的18年就曾上過一軍，雖然19年整季都沒有在一軍登場，但去年20年開季就從一軍開始，7月底在洋砲雷雅德因傷狀況不佳之時，井口資仁監督讓安田取代他打第4棒，安田就這樣一路扛4棒，直到11月才暫離幾場，整季下來的打擊率是2成21，全壘打有6支，打點則是54分，表現有大幅進步。

雖然以第4棒的角度來看，安田尚憲的成績來看並不突出，不過井口仍然給予他許多機會，看得出來就是要練這名新人，而且也並沒有因此而犧牲掉戰績，羅德去年仍以第二名打進季後賽；安田在季後賽打得不錯，第一戰從軟銀王牌千賀滉大手中打出2分全壘打，以21歲又6個月成為洋聯史上最年輕在高潮季後賽開轟的球員，第二戰也打出猛打賞，表現遠遠超過了羅德當年沒有抽到的清宮。

井口資仁監督去年大膽啟用安田尚憲打第4棒，今年開始迎來養成的回報了。 擷圖自千葉羅德FB官方粉絲團

今年球季井口對安田仍高度信任，3月底的開幕戰依然排上他打第4棒，這讓當時未滿22歲的安田，在相隔51年之後改寫了羅德球團史上最年輕開幕4棒的紀錄，即使目前的打擊率還是偏低的2成30，但長程火力持續增強，本季至今以第4棒全勤出賽27場，已打出5轟，逼近了去年出賽113場的6轟，近況相當不錯，最近連6場比賽有打點，打點來到28分，也已超過上季54分的一半，暫居洋聯的打點王，同時也是全日職最多，本季的打擊成績十分令人期待，如果他能繼續維持成長性，那將會是羅德新一代的本土年輕重砲，也是井口監督去年鐵了心練新人的最好回報。