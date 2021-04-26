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謝國城盃青少棒／郭宸安聽爸爸郭勇志建議修揮臂 昔U12隊友按讚

中央社 / 新北26日電
110年謝國城盃全國青少棒錦標賽4強在三重棒球場舉行，台中市26日與桃園市交手，台中市郭宸安（圖）後援3局無失分表現佳，但球隊吞敗；郭宸安是職棒退役球星郭勇志兒子，聽爸爸建議修正揮臂、投球更穩定。中央社
110年謝國城盃全國青少棒錦標賽4強在三重棒球場舉行，台中市26日與桃園市交手，台中市郭宸安（圖）後援3局無失分表現佳，但球隊吞敗；郭宸安是職棒退役球星郭勇志兒子，聽爸爸建議修正揮臂、投球更穩定。中央社

謝國城盃青少棒賽4強台中市與桃園市交手，台中市郭宸安後援3局無失分表現佳；郭宸安是職棒退役球星郭勇志兒子，聽爸爸建議修正揮臂、投球更穩定，昔U12隊友稱讚他更自信。

110年謝國城盃全國青少棒錦標賽4強今天在三重棒球場舉行，台中市隊（西苑）今天與桃園市隊（新明）交手，台中市隊比賽後半段派出郭宸安登板投球，總計用38球投3局，沒被敲出安打，投出2次四壞保送、無失分，好投壓制。

郭宸安是2019年U12世界盃棒球賽冠軍班底，桃園市後援投手黃天賜也是當年中華隊成員之一，今天兩人都有上場投球，也有投打對決，黃天賜投球對上郭宸安2打席都送出保送，郭宸安投球對上黃天賜則是讓他敲出左外野方向飛球出局。

郭宸安自評國中投球表現進步蠻多，也有與爸爸討論，幫忙調整姿勢、讓揮臂變小，手可以跟上身體、控球更進步，但心態部分還需要再更好一點。

郭宸安目前直球最快球速逼近130公里，但他表示教練和爸爸都提醒，不用太在意球速，把控球控好、讓對手打不好就行。

談起與昔日U12隊友國中首度對決，黃天賜稱讚，郭宸安打擊力量變得蠻好的，投球方面也更有自信，敢於跟打者對決。兩人彼此熟悉，但黃天賜笑說：「場上是敵人，私下是朋友。」

郭宸安則表示，對決黃天賜的打席，沒有想說一定要三振，希望盡自己最大力量幫助球隊，也稱讚黃天賜投打表現都不錯。至於今天自己表現，郭宸安表示，控球還需要再加強，球隊落後時登板，沒有把士氣帶起來，需要再改進。

台中市隊4強以2比4不敵桃園市隊，明天將與新竹縣（關西）隊打季軍戰，桃園市隊連6年闖進冠軍戰，明天將與台東縣隊爭冠。

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