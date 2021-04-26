中職／力追3名百勝投手 羅力有機會拚過謝長亨

中信兄弟專屬「爪TV」主播豆芽忍不住了！她今日（26日）在臉書貼文，表示有太多網友在轉播時留言：「有豆芽在兄弟就會輸」，讓她本人深感困擾，在粉絲專頁上宣洩自己的不滿，甚至揚言不怕跑法院提告：「不要覺得

2021-04-26 18:24