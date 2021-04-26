中職／力追3名百勝投手 羅力有機會拚過謝長亨
富邦悍將隊洋投羅力，明天將在台中洲際球場對決中信兄弟，爭取本季第4勝、生涯第94勝，兄弟推出加百利應戰，主場全力搶勝，避免勝率滑落5成以下。
羅力最近一次對戰兄弟是3月24日，先發6局失1分，以優質內容終止對戰跨季7連敗（2019年8月30日起），相隔1個多月再度交手，兄弟打線能否找到破解之道值得觀察。
羅力本季6場先發，有5場對決獅隊，還未對過樂天桃猿、味全龍隊，20日擊敗獅隊後，生涯93勝紀錄獨居中職史上第4。
中職開打32年，只出現3名百勝投手，包括潘威倫145勝、勇壯108勝、謝長亨100勝，羅力還差7勝達到里程碑，今年有機會超前謝長亨。
加百利目前出賽7場有6場先發，戰績1中繼3敗、防禦率5.23，生涯首勝還未到手，之前對悍將3場先發吞下兩敗、對戰防禦率4.91。
悍將目前15勝14敗排名第3，落後排名第1的猿隊只有1場勝差，兄弟15勝15敗暫居第4，對戰悍將2勝6敗。
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