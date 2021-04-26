快訊

謝長廷：立法院來正式公文 一定會回台備詢

降下3面大旗！23年「IKEA敦北店」熄燈 員工擁抱道別

謝國城青少棒／黃天賜好投 桃園連6年晉冠軍戰

中央社 / 新北26日電
110年謝國城盃青少棒賽4強桃園市26日與台中市交手，桃園市隊黃天賜（圖）投守有表現，後援3.1局無失分、守備也有表現，率隊以4比2拿勝、連6年晉級冠軍戰。中央社
110年謝國城盃青少棒賽4強桃園市26日與台中市交手，桃園市隊黃天賜（圖）投守有表現，後援3.1局無失分、守備也有表現，率隊以4比2拿勝、連6年晉級冠軍戰。中央社

謝國城盃青少棒賽4強桃園市今天與台中市交手，桃園市隊黃天賜投守有表現，後援3.1局無失分、守備也有表現，率隊以4比2拿勝、連6年晉級冠軍戰，將再度與台東縣隊交手。

110年謝國城盃全國青少棒標賽4強今天在三重棒球場舉行，桃園市（新明）今天與台中市（西苑）交手，桃園市隊攻勢集中在前半段，首局靠著保送、李立威安打、暴投先馳得點，2局再靠著保送、暴投、短打推進、接連3支安打，攻下3分、奠定勝基。

台中市隊前2局沒有拿下分數，3局靠著單局1安、1保送、對手2次守備失誤攻下2分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。

桃園市隊總教練黃湋志表示，單場出現4次守備失誤，不是選手沒有專注，而是太過緊繃，今天關鍵在前兩局有攻勢時能把握住，對手的機會更多，「但我們換投的時機有銜接上、沒有讓失分擴大，我們的運氣也算不錯」。

黃天賜今天打擊沒有表現，但是守備觀念佳、關鍵時刻用守備幫助球隊守住局面，比賽後半段後援登板，投3.1局僅被敲出1支安打，投出2次四壞保送、無失分，球隊拿勝，黃天賜是勝投。

黃湋志表示，黃天賜球速不快，但變速球投得不錯，可以誘使打者出棒，打擊、守備上的觀念比較好，未來野手發展更合適。

桃園市隊連6年闖進冠軍戰，105年至108年間完成4連霸，去年冠軍戰不敵台東縣隊、拿下亞軍，明天將再度與台東縣爭冠。黃湋志表示盡力，這個層級的比賽，就是看誰能把握住得點圈攻勢、失誤少拿勝的機會就多。

球速 謝國城盃青少棒

延伸閱讀

謝國城青少棒／黃宇昇好投壓制 台東縣晉冠軍戰

桃園舉債550億每人背債2.4萬 議員批中央補助不公

MLB／驚人火力攻下教士長約 塔提斯游擊守備爛到創紀錄

影／桃園男開車失控撞進超商 他輕傷、妻不治

相關新聞

中職／「臭三八請閉嘴！」 爪TV主播豆芽遭網路霸凌揚言提告

中信兄弟專屬「爪TV」主播豆芽忍不住了！她今日（26日）在臉書貼文，表示有太多網友在轉播時留言：「有豆芽在兄弟就會輸」，讓她本人深感困擾，在粉絲專頁上宣洩自己的不滿，甚至揚言不怕跑法院提告：「不要覺得

中職／力追3名百勝投手 羅力有機會拚過謝長亨

富邦悍將隊洋投羅力，明天將在台中洲際球場對決中信兄弟，爭取本季第4勝、生涯第94勝，兄弟推出加百利應戰，主場全力搶勝，避...

中職／徐若熙大戰學長古林睿煬 新生代火球男花蓮較勁

味全龍隊明天移師花蓮球場擔任主隊，對統一獅隊展開2連戰首戰，雙方分別推出徐若熙、古林睿煬登板先發，這是兩人生涯首次交手，...

日職／兩聯盟僅有15名3成打者 吳念庭21戰有17場安打

日本職棒新球季3月26日開打，剛好打了1個月，兩聯盟合計只有15名球員打擊率超過3成，旅日好手吳念庭也在其中，打擊率3成...

中職／兄弟陷4棒魔咒 彭政閔看這個位置真的不好扛

中信兄弟隊陷入「4棒魔咒」，本季還沒有人可以扛起4棒的重量，身為昔日兄弟的不動4棒，現任兄弟副領隊彭政閔談4棒的壓力，確...

「教練我是不是不該打棒球」 板中捕手心聲惹人心疼

以和為貴的高中棒球社團對抗賽卻引發衝突，上周板橋高中與新莊高中季軍戰進行到一半，主審相仁淦遭球吻後怒砸面罩、對捕手咆哮「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。