謝國城青少棒／黃天賜好投 桃園連6年晉冠軍戰

謝國城盃青少棒賽4強桃園市今天與台中市交手，桃園市隊黃天賜投守有表現，後援3.1局無失分、守備也有表現，率隊以4比2拿勝、連6年晉級冠軍戰，將再度與台東縣隊交手。

110年謝國城盃全國青少棒標賽4強今天在三重棒球場舉行，桃園市（新明）今天與台中市（西苑）交手，桃園市隊攻勢集中在前半段，首局靠著保送、李立威安打、暴投先馳得點，2局再靠著保送、暴投、短打推進、接連3支安打，攻下3分、奠定勝基。

台中市隊前2局沒有拿下分數，3局靠著單局1安、1保送、對手2次守備失誤攻下2分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。

桃園市隊總教練黃湋志表示，單場出現4次守備失誤，不是選手沒有專注，而是太過緊繃，今天關鍵在前兩局有攻勢時能把握住，對手的機會更多，「但我們換投的時機有銜接上、沒有讓失分擴大，我們的運氣也算不錯」。

黃天賜今天打擊沒有表現，但是守備觀念佳、關鍵時刻用守備幫助球隊守住局面，比賽後半段後援登板，投3.1局僅被敲出1支安打，投出2次四壞保送、無失分，球隊拿勝，黃天賜是勝投。

黃湋志表示，黃天賜球速不快，但變速球投得不錯，可以誘使打者出棒，打擊、守備上的觀念比較好，未來野手發展更合適。

桃園市隊連6年闖進冠軍戰，105年至108年間完成4連霸，去年冠軍戰不敵台東縣隊、拿下亞軍，明天將再度與台東縣爭冠。黃湋志表示盡力，這個層級的比賽，就是看誰能把握住得點圈攻勢、失誤少拿勝的機會就多。