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中職／徐若熙大戰學長古林睿煬 新生代火球男花蓮較勁

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
味全龍隊徐若熙。 報系資料照
味全龍隊徐若熙。 報系資料照

味全龍隊明天移師花蓮球場擔任主隊，對統一獅隊展開2連戰首戰，雙方分別推出徐若熙古林睿煬登板先發，這是兩人生涯首次交手，龍隊最大目標當然是甩掉對戰6連敗紀錄。

龍隊明起在花蓮球場對戰獅隊、富邦悍將隊，連續3天擔任主隊，也是花蓮本季首次安排球季賽，同樣出身平鎮高中的古林睿煬、徐若熙上演學長、學弟大對決，成為花蓮開幕戰最受矚目的話題。

徐若熙目前出賽6場，生涯首勝還未開張，戰績1敗、防禦率1.29，因投球局數不夠，未能進入投手排行榜，唯一敗投是3日對獅隊先發1局失兩分，只投20球退場。

龍隊教練團保護徐若熙，目前6場先發單場最多投73球，從未投滿5局，龍隊在他登板的比賽打出3勝3敗。

古林睿煬本季同樣6場先發，投出3勝1敗，防禦率2.73在投手排行榜暫居第7，也是本土投手最佳，唯一對戰龍隊是3月20日投5局失兩分，奪下今年首勝。

龍隊目前戰績11勝18敗，在中職5隊排名墊底，對戰獅隊6戰全敗最傷，但對悍將卻有6勝2敗的佳績，接下來這3戰會有什麼變化，讓球迷十分好奇。

統一獅先發投手古林睿煬。 報系資料照
統一獅先發投手古林睿煬。 報系資料照

徐若熙 古林睿煬 平鎮高中

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