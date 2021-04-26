中職／「臭三八請閉嘴！」 爪TV主播豆芽遭網路霸凌揚言提告

中信兄弟專屬「爪TV」主播豆芽忍不住了！她今日（26日）在臉書貼文，表示有太多網友在轉播時留言：「有豆芽在兄弟就會輸」，讓她本人深感困擾，在粉絲專頁上宣洩自己的不滿，甚至揚言不怕跑法院提告：「不要覺得我不敢。」

豆芽本名林裕庭，又名Sandy，曾任富邦悍將啦啦隊長，後轉戰麥卡貝網路電視的「爪TV」主播，由於轉播可以同步看到留言，面對排山倒海的兄弟球迷攻擊，豆芽心有不滿，因此在粉絲專頁上公開批評。

豆芽寫道：「我想了很久想說要不要開嗆！但我覺得再任由這些人恣意在網絡上謾罵也不是很好，雖說，一旦認真就輸了，但是，就不想要鴕鳥心態啊！」

她列出三位網友暱稱，「爪TV暱稱 『爪爪』昨天在聊天室一直說豆芽在兄弟就輸，豆芽不要播，豆芽不要在兄弟，兄弟輸都是豆芽，我就問，你怪主播怪天怪地你有沒有怪過你自己，請問一下輸球到底跟播報的人跟播報單位有什麼關係？」、「爪TV暱稱『陳冠華」』一直洗版豆芽在兄弟就輸，瘋狂洗版喔！那為什麼不是你支持兄弟就輸？」、「爪TV暱稱『豆芽臭三八請閉嘴』我本來就是偏三八，但你硬要加臭，後面一直在聊天室罵我醜還說要我口x，長得很噁，這些言論都讓我非常不舒服。，我本來就不是顏值取勝，人生在世，長相是父母給的，評論別人長相的同時都在評論父母。因為你的激烈言詞讓我覺得我父母受辱！尤其我爸爸已經在天上了，你還要罵，你什麼心態？！」

豆芽也提到網友可以幫忙肉搜，「聊天室是給大家討論、溝通給予鼓勵的不是來讓你們罵的耶。你們真的不開心，可以不要收看，請問有任何人逼迫你們看嗎？」並預告下次播報會直接拿手機蒐證，揚言可能提告：「我最愛跑警局最愛找記者喔，反正我很閒！」

此文一出，馬上被轉發到PTT，鄉民紛紛留言：「笑死，輸球怪別人」、「爪迷怎麼一堆問題」、「這隊球迷問題很多欸」、「百萬個案不意外啦」、「我認真覺得，爪會一直拿不到冠軍，要怪爪迷，一年到頭在敗人品，然後不檢討自己帶衰，爪球員其實很可憐」等。