中職／來旗艦店捕捉野生恰恰？他說「有機會」

中信兄弟隊南港旗艦店2.0「B-SPACE」今天舉辦開幕記者會，副領隊彭政閔出席，大讚全新旗艦店，打破他對商品部的印象，也歡迎球迷來這裡捕捉「野生恰恰」。

「B-SPACE」上周試營運，光是首日只對會員開放的會員日就賣了150萬元，直追一檔主題日，單周旗艦店加上洲際球場現場商品銷售達600萬元業績。

領隊劉志威表示，「B-SPACE」未來作為舉辦記者會場地時，能與球迷互動，比賽期間也可放下大螢幕，讓球迷來到這裡看球、吃吃喝喝，也可作為官方頻道的攝影棚，「多元化的場地，讓球迷有個自己的基地的感覺。」

新的旗艦店打破彭政閔對商品部的印象，他表示，「以往商品部比較單純買東西的印象，以前慶城街的商品部有個小桌子，但地方還是比較小，這邊將來會舉辦一些活動，球迷可以過來看球，有吃的、有喝的。」

至於有沒有機會在這裡捕捉到「野生恰恰」？他笑說：「有時候來樓上開會會經過，有機會。」