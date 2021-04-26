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日職／兩聯盟僅有15名3成打者 吳念庭21戰有17場安打
日本職棒新球季3月26日開打，剛好打了1個月，兩聯盟合計只有15名球員打擊率超過3成，旅日好手吳念庭也在其中，打擊率3成03暫居太平洋聯盟第6，明起回到埼玉主場對羅德隊進行3連戰，打擊熱度值得期待。
洋聯打擊排行榜共有7名3成打者，軟銀隊洋砲賈西亞（Yurisbel Gracial）3成65暫居榜首，接著是羅德隊中村獎吾3成26、軟銀甲斐拓也3成24、歐力士隊吉田正尚3成23、樂天隊淺村榮斗3成21、吳念庭、軟銀栗原陵矢3成02。
中央聯盟部分，廣島隊菊池涼介3成60排名第1，從2到8名是阪神隊糸原健斗35成4、中日隊大島洋平3成33、廣島鈴木誠也3成18、橫濱隊佐野惠太3成09、橫濱牧秀悟3成07、養樂多隊塩見泰隆3成03、阪神桑德斯（Jerry Sands）3成。
目前兩聯盟只有巨人、日本火腿隊沒有3成打者。
吳念庭3月31日登上一軍，目前出賽21場有17場揮出安打，包括最近8場比賽連續安打；攤開他對戰洋聯5隊的紀錄，對軟銀打擊率3成68最佳、對火腿也有3成33，但對羅德只有2成22，3場比賽合計9個打數兩支安打，儘管未有長打，仍攻下兩分打點。
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