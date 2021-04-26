中職／兄弟行銷不懼自嘲 劉志威：球迷聲音都有catch到

中信兄弟隊南港旗艦店2.0「B-SPACE」全新開幕，兄弟本季行銷計畫，多次展現自嘲功力，領隊劉志威表示，「我們一直很關心球迷的想法，就算是開玩笑，對我們的關心，我們都有catch到。」

兄弟南港旗艦店2.0「B-SPACE」今天舉辦開幕記者會，劉志威、副領隊彭政閔、董事長高英傑、中國信託商業銀行總經理陳佳文、中信證創投董事長謝明鑫出席，劉志威、彭政閔、高英傑穿上兄弟與plain-me聯名的商品，帥氣出席，劉志威直誇高英傑年輕了好幾歲，問他衣服哪裡買的。

劉志威表示，上周龍象大戰球場現場周邊就賣了300萬，加上旗艦店試營運期間的銷售額，收入約600萬，而去年商品年度總收入6000萬，今年設定年度目標為8000萬。

彭政閔2019年打完後退休，但至今仍是兄弟的搖錢樹，今年也可望續推副領隊周邊商品，劉志威笑說：「恰恰是壓箱寶，恰恰的商品一定會有，但要配合時機、配合活動推出。」他掛保證，「恰恰的商品一定會讓球迷覺得值得買、值得收藏。」

兄弟行銷不懼拿自己開玩笑，今年從找來安心亞開球，就讓球迷眼睛一亮，上周的龍象大戰場外活動也讓今年的話題item止滑粉入戲，本周最新周邊商品推出小李飛刀造型的環保筷，都讓球迷稱讚「行銷技能點滿」。