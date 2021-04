棒球／女高中生竟飆132公里火球連K左右打者 網友驚呆

Olivia Pichardo是來自美國紐約的女高中生,除了是大都會隊球迷,她也如大都會塞揚強投狄葛隆(Jacob deGrom)般擁有一手超速火球,一部投球影片在推特瘋傳,Pichardo在影片中屢屢飆出時速82英里(約132公里)的速球,引發熱議。

17-year old @OliviaPichardo1 is out doing what she does best: throwing 82mph fastballs and fanning batters left and right ⛽️😤 #shesup #futureofbaseball #classof2022 pic.twitter.com/gz22mzmCgV