棒球／女高中生竟飆132公里火球連K左右打者 網友驚呆

Olivia Pichardo是來自美國紐約的女高中生，除了是大都會隊球迷，她也如大都會塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）般擁有一手超速火球，一部投球影片在推特瘋傳，Pichardo在影片中屢屢飆出時速82英里（約132公里）的速球，引發熱議。

17-year old @OliviaPichardo1 is out doing what she does best: throwing 82mph fastballs and fanning batters left and right ⛽️😤 #shesup #futureofbaseball #classof2022 pic.twitter.com/gz22mzmCgV — Baseball For All (@baseballfor_all) April 24, 2021

金氏世界紀錄中，女性棒球員的投球球速近年不斷攀升，從2013年由Lauren Boden創下的69英里，到澳洲國家隊先發投手Brittany Hepburn在2018年世界盃棒球賽的76.4英里，再到2020年15歲「棒球神童」Raine Padgham在棒球營寫下的83公里，要打破紀錄似乎只是時間問題。

Padgham的球速硬是比Pichardo快上那麼一些，而她們也都還只是青少年，未來持續進步是可以預期的，兩人都用實力證明女性也能在棒球場上生存，試著把「像女孩那樣丟球」古老又守舊的觀念踩在地上。