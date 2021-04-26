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日職／爭全球職棒爐主 橫濱最淒慘

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
世界棒壇爐主是日本職棒的橫濱海灣之星，他們打擊嚴重疲軟，戰績還不到2成勝率。(photo from 横浜DeNAベイスターズ facebook fanpage)
世界棒壇爐主是日本職棒的橫濱海灣之星，他們打擊嚴重疲軟，戰績還不到2成勝率。(photo from 横浜DeNAベイスターズ facebook fanpage)

當前台美日韓職棒正如火如荼進行中，賽事都已進行了20場，各聯賽後段班對比之下，中職墊底的新軍味全龍戰績其實不算難看！統整4國職棒戰績，最淒慘的爐主竟是日職央聯的橫濱海灣之星，他們勝率僅1成74，美職爐主是近況1勝9敗的老虎（勝率3成初），韓職爐主培證英雄也僅有3成5的勝率，反而中職味全還有3成79的勝率，近期狀況還不錯。

橫濱打擊全面熄火

台、美、日、韓職棒賽季從3月多到4月陸續開打，截至目前，各聯賽都進行超過20場（一個月），各聯賽都出現明顯的後段班球隊，或甚至是戰績早早被甩開的爐主隊伍，但最慘的反而不是今年的中職新軍味全龍，而是日本職棒中央聯盟墊底球隊橫濱海灣之星。

世界棒壇爐主榜「領頭羊」就是勝率慘到僅1成74的橫濱，開季才一個月就落後央聯龍頭阪神虎已達13場勝差，高機率寫下各國聯賽今年最速20敗的隊伍，他們戰績爛與打擊熄火關係密切，橫濱近期15戰，僅有2場得分超過3分，扣掉那兩場，13戰只得15分，戰績是淒慘的0勝11敗2和。

新軍味全出乎意料的好

緊追在後的是美職的墊底球隊老虎，老虎近況堪稱非常差，近十戰僅一勝，更處於四連敗的途中，勝率僅3成18，勝分差也是全聯盟最後的負37分，真實力就是遜於美職其他隊伍。再來是韓職爐主培證英雄，培證英雄本季投打失序，打線缺少赴美的強打金河成，投手群除了本土戰力不佳，洋投也不夠水準，促使他們挖回前選手、目前在味全龍的洋投布里悍。

反而是中職新軍味全龍打出不俗的成績，過往聯盟擴編新軍最低勝率是第一金剛的2成2、最佳是熊隊的4成6，而味全上週還繳出單週5成勝率，整體成績（勝率3成79）雖然仍處於墊底、但還算有競爭力。本季中職沒有任何一隊能在單週保持不敗，無論是因為新賽程安排或是對戰變化多，都讓本季對戰保有看頭。

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橫濱海灣之星 中職 韓職

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