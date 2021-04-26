快訊

日月潭降甘霖！ 午後熱對流雨持續1個多小時 民眾嗨翻

台灣「疫苗護照」有譜了？ 陳時中鬆口曝時間點

「教練我是不是不該打棒球」 板中捕手心聲惹人心疼

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
板橋高中不少球員在相仁淦爆氣當下都被嚇哭。圖／板中教練提供
板橋高中不少球員在相仁淦爆氣當下都被嚇哭。圖／板中教練提供

以和為貴的高中棒球社團對抗賽卻引發衝突，上周板橋高中與新莊高中季軍戰進行到一半，主審相仁淦遭球吻後怒砸面罩、對捕手咆哮「閃什麼球？」５天過去，該名捕手未能釋懷，據教練余致萱透露，球員還說「教練，我是不是不適合打棒球？」明顯已對同學造成陰影。

重回21日季軍戰，當時板中投手一記挖地瓜，捕手漏接打到相仁淦左手，造成他左手明顯腫脹且當下無知覺，他接著砸面罩對捕手咆哮，稱捕手不該閃球，並與板中教練發生口角，爭議持續延燒至今，相仁淦臉書發文湧進正反兩極留言超過5千則。

針對相仁淦行為，余致萱透露，當下至少7、8名球員被嚇哭，比起季軍賽結果，更擔心造成往後球員的陰影。

余致萱坦承，當下因自己首次碰到這種情況，處理情緒與回應都有不妥，說球員是害怕才閃球，但看重播發現捕手是想抓對方盜壘，才沒有擋球而是嘗試接傳拚阻殺，是正確的動作。

余致萱指出，回去有不少球員都對棒球抱有陰影，惹出這麼大的事件讓球員們都很錯愕。其中又以當事人捕手陰影最重，據了解他還是隊上唯一捕手，但事發後卻私下找教練談話，認為自己不配當捕手，不該去打棒球。

對於相仁淦在臉書種種不利板中的言論，余致萱回應，很多都是莫須有，站在保護球員立場，教練與學校不希望再繼續鬧大，也要求同學不要私自回應，避免節外生枝。

教育局表示，相仁淦是透過新北市棒委會安排具有符合資格的裁判人員，關於事件後續處理，會邀集相關專業人士召開委員會議，依開會結果看是否對裁判懲處，維護比賽公正與球隊權益。

棒球

延伸閱讀

MLB／塔提斯雙轟靠偷瞄暗號？包爾推特酸：下次直接問我

場邊人語／開季5度完封對手 巨人2號捕手寫紀錄

中職／田澤差一好球結束比賽卻喊暫停 葉總解釋原因

棒球／主審手臂遭暴投觸身 板中：球員當場道歉並自責

相關新聞

中職／兄弟陷4棒魔咒 彭政閔看這個位置真的不好扛

中信兄弟隊陷入「4棒魔咒」，本季還沒有人可以扛起4棒的重量，身為昔日兄弟的不動4棒，現任兄弟副領隊彭政閔談4棒的壓力，確...

「教練我是不是不該打棒球」 板中捕手心聲惹人心疼

以和為貴的高中棒球社團對抗賽卻引發衝突，上周板橋高中與新莊高中季軍戰進行到一半，主審相仁淦遭球吻後怒砸面罩、對捕手咆哮「...

日職／陳偉殷一軍會合 29日有望對前東家中日龍先發

旅日阪神虎隊投手陳偉殷今天與一軍會合，在甲子園球場練球，陳偉殷開季二軍出發，但近期出賽狀況越來越好，預計29日在名古屋巨...

中職／27歲打職棒、37歲再創巔峰 不思議的官大元

今年中職最大驚奇之一，莫過於中信兄弟37歲投手官大元，本季他出賽12場投了18.2局，有2次中繼成功，防禦率是完美的0，被打擊率0.161，每局被上壘率0.80，表現亮眼，也是兄弟倚重的牛棚大將。

日職／稀有的新人救援王 栗林良吏曾震撼冬盟

廣島鯉魚隊雖然開季之後開高走低，不過去年最大的問題投手戰力有改善跡象，如果能夠持續保持，鯉魚軍團今年仍有機會在中央聯盟有一番作為。 其中最大的亮點是他們找到了新的守護神，而且是一名菜鳥投手，那就

日職／吳念庭開轟 躍西武打擊三冠王

日職西武獅隊陷入低潮，昨天對樂天金鷲隊之戰又以4：8落敗，苦嘗8連不勝（2和6敗），但旅日好手吳念庭的手感愈來愈熱，4打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。