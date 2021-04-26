「教練我是不是不該打棒球」 板中捕手心聲惹人心疼

以和為貴的高中棒球社團對抗賽卻引發衝突，上周板橋高中與新莊高中季軍戰進行到一半，主審相仁淦遭球吻後怒砸面罩、對捕手咆哮「閃什麼球？」５天過去，該名捕手未能釋懷，據教練余致萱透露，球員還說「教練，我是不是不適合打棒球？」明顯已對同學造成陰影。

重回21日季軍戰，當時板中投手一記挖地瓜，捕手漏接打到相仁淦左手，造成他左手明顯腫脹且當下無知覺，他接著砸面罩對捕手咆哮，稱捕手不該閃球，並與板中教練發生口角，爭議持續延燒至今，相仁淦臉書發文湧進正反兩極留言超過5千則。

針對相仁淦行為，余致萱透露，當下至少7、8名球員被嚇哭，比起季軍賽結果，更擔心造成往後球員的陰影。

余致萱坦承，當下因自己首次碰到這種情況，處理情緒與回應都有不妥，說球員是害怕才閃球，但看重播發現捕手是想抓對方盜壘，才沒有擋球而是嘗試接傳拚阻殺，是正確的動作。

余致萱指出，回去有不少球員都對棒球抱有陰影，惹出這麼大的事件讓球員們都很錯愕。其中又以當事人捕手陰影最重，據了解他還是隊上唯一捕手，但事發後卻私下找教練談話，認為自己不配當捕手，不該去打棒球。

對於相仁淦在臉書種種不利板中的言論，余致萱回應，很多都是莫須有，站在保護球員立場，教練與學校不希望再繼續鬧大，也要求同學不要私自回應，避免節外生枝。

教育局表示，相仁淦是透過新北市棒委會安排具有符合資格的裁判人員，關於事件後續處理，會邀集相關專業人士召開委員會議，依開會結果看是否對裁判懲處，維護比賽公正與球隊權益。