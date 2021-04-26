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中職／兄弟陷4棒魔咒 彭政閔看這個位置真的不好扛
中信兄弟隊陷入「4棒魔咒」，本季還沒有人可以扛起4棒的重量，身為昔日兄弟的不動4棒，現任兄弟副領隊彭政閔談4棒的壓力，確實有所不同，「在兄弟打第4棒，球迷多、輿論較多，壓力也就更大。」他雖能提供建議，但還需要球員自己克服。
兄弟本季第4棒團隊打擊率僅2成26，只勝過第7棒的2成02，第1棒的3成16和第2棒的3成15則為最佳，第4棒上壘率2成76則與第7棒並列最差。
第4棒目前共有4名球員扛過，分別是詹子賢、周思齊、張志豪、許基宏，幾乎是誰扛誰就熄火的窘境，詹子賢打第4棒時打擊率2成56已是4人中最佳。
彭政閔生涯累積6140打數，光是第4棒就打了4863打數，敲出1631支安打，包括169支全壘打，在第4棒的生涯打擊率為3成35，不僅是兄弟的代表性4番，更是中職的傳奇4棒。
彭政閔表示，以棒次來說，2到6棒其實都算中心棒次，但或許傳統觀念來說對4磅就是感覺是比較重要的棒次，或許壓力較大，「在兄弟打第4棒，球迷多、輿論較多，壓力也就更大。」
看詹子賢在4棒掙扎的表現，彭政閔曾打過電話給他，「就是關心一下，但還是要他自己去克服，不管是哪個前輩或教練，都只能給予意見。」
彭政閔表示，「我覺得培養中心打者，不是那麼簡單的事，不應該是幾場比賽、打到什麼程度，就決定他是不是中心打者的棒次，這是需要時間培養。」
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