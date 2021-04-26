謝國城青少棒／黃宇昇好投壓制 台東縣晉冠軍戰

謝國城盃全國青少棒賽4強台東縣隊與新竹縣隊交手，台東縣隊投手黃宇昇6局1責失分先發好投，打線適時串聯搶分，終場以7比6拿下勝利、連兩屆晉級冠軍戰。

110年謝國城盃全國青少棒錦標賽為世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽國內選拔賽，今天4強賽在三重棒球場舉行，上屆冠軍台東縣隊（卑南國中）與新竹縣隊（關西國中）交手。

台東縣隊先發投手黃宇昇比賽前半段展現壓制力，5局投完僅在2局因為隊友失誤失掉1分非責失分，但6局體力下滑，投出保送、被敲二壘打、再被敲出滾地球失掉第2分。

黃宇昇今天總計用83球投6局，被敲出5支安打，投出2次四壞保送、1次觸身球保送、1次三振，失掉2分（1分責失分），有效壓制對手打線、拿下勝投。

台東縣隊首局抓準對手投手、守備不穩定，靠著單局2安、3保送、2失誤，開賽就取得4比0領先，2局再靠著接連安打、高飛犧牲打送回第5分。

台東縣隊3局王聖恩二壘打，再靠著失誤、高飛犧牲打跑回第6分，5局靠著觸身球保送、盜壘、王聖恩補上安打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

台東縣隊總教練黃貴裕表示，黃宇昇算是球隊中上水準的投手，過去容易有怯場的問題，但透過比賽磨練經驗，這次盃賽表現不錯，控球也比以前進步很多，今天比賽前半段壓制的不錯，但用球數偏多，後面有點沒力了，提前將他換下場休息。

黃宇昇自評今天比賽前半段不錯，但後半段控球有點不穩，還可以更好，近期透過多投關鍵比賽磨練經驗，以前容易緊張，現在已經不會了。台東縣隊連兩年晉級冠軍戰，上屆擊敗桃園市隊拿下冠軍，此次力拚2連霸。

110年謝國城盃青少棒賽4強台東縣26日與新竹縣交手，台東縣王聖恩（圖）3安打、2打點率隊以7比6拿勝，晉級冠軍戰。中央社

王聖恩謝國城青少棒好手感 老派歌單有葉璦菱

謝國城盃青少棒賽4強台東縣今天與新竹縣交手，台東縣王聖恩3安2打點率隊以7比6拿勝晉冠軍戰；王聖恩帶動氣氛有一套，場邊帶動唱歌、偏愛老歌，資深藝人葉璦菱歌曲也難不倒他。

110年謝國城盃全國青少棒錦標賽4強今天在三重棒球場舉行，上屆冠軍台東縣隊（卑南國中）和新竹縣隊（關西國中）交手，台東縣隊投打有表現，先發投手黃宇昇先發6局1責失分、好投壓制，中心棒次第4棒王聖恩手感火燙。

王聖恩首局敲出二壘打，3局再敲出二壘打，5局敲出個人單場第3安幫助球隊多添保險分，今天單場3打數敲出3支安打，貢獻2分打點。

台東縣隊總教練黃貴裕表示，王聖恩本來就是球隊具有長打能力的中心打者，上場不會想很多，打好打壞都很快樂，「這種選手最好，也很會帶動氣氛，唱歌都是他起頭的」。

台東縣隊整場比賽球員休息區都很熱鬧，進攻時球員開心唱歌鼓舞士氣，歌單從原住民歌曲，到各式老歌都有。

王聖恩表示，平時就是喜歡聽老歌，「老歌比較有感覺」，最喜歡的歌曲是姜育恆的「最後的溫柔」，但節奏太慢要特殊情況才會唱，今天歌單中也有不少老歌，還有葉璦菱的歌曲，至於明天冠軍戰歌單，他笑說：「要看臨場發揮。」

王聖恩表示，之前聯賽大多打第6棒，這次盃賽打4棒也不會覺得壓力大，「想辦法打到球，為球隊多添分數，不會想太多」。