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日職／陳偉殷一軍會合 29日有望對前東家中日龍先發
旅日阪神虎隊投手陳偉殷今天與一軍會合，在甲子園球場練球，陳偉殷開季二軍出發，但近期出賽狀況越來越好，預計29日在名古屋巨蛋對前東家中日龍隊先發，力拚重返日職一軍首勝。
陳偉殷去年季末重返日職加盟千葉羅德海洋隊，總計一軍出賽4場，投球內容不錯，但吞下3敗、重返日職首勝還沒開張，今年轉效力阪神虎隊，開季二軍出發。
陳偉殷目前為止本季二軍4場出賽，總計投25局失掉5分責失分，投出16次三振，出賽防禦率1.80，戰績2勝2敗，最近一次二軍出賽為20日對福岡軟銀鷹隊先發，總計投6局被敲8支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、拿下勝投。
陳偉殷上次二軍出賽後受訪，自評整體感覺很好，直球被抓到打得紮實的狀況變少，有朝著自己設定的計畫、往好的方向前進。
阪神投手藤浪晉太郎由於控球狀況不佳、24日被下放二軍調整，陳偉殷今天與一軍會合，有機會29日在名古屋巨蛋對上前東家中日龍隊；陳偉殷目前美日職通算勝投為95勝，本季有望挑戰美日職通算百勝。
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