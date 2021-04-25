中職／味全龍啦啦隊員梔梔 龍象大戰傳遇性騷

昨日中華職棒中信兄弟與味全龍之役要復刻當年「龍象大戰」，吸引超過1.4萬名球迷參加，兩隊啦啦隊也在台中洲際棒球場賣力演出，讓球迷留下最美好的一刻，不過，今天傳出味全龍啦啦隊「小龍女」成員之一的梔梔，在個人IG限動PO文表示自己遭遇喝醉球迷性騷事件。

請不要隨意觸碰異性

因為昨天發生一件事情

在我換上衣服的時候我感覺有人一直在抓我頭髮

當時感覺可能是不小心

大概在第三次的時候我確定是故意

我直接轉過頭表示可以不要一直碰我頭髮嗎?

後來他的友人向我道歉因為他喝多了

但我必須說不管你有沒有喝醉

很多事情就是不可以

這一次我選擇原諒

請大家保持距離保持尊重喝醉就乖乖坐好

我們可以親切但請不要隨意觸碰

在此也感謝當時在場的大哥們