中職／27歲打職棒、37歲再創巔峰 不思議的官大元

今年中職最大驚奇之一，莫過於中信兄弟37歲投手官大元，本季他出賽12場投了18.2局，有2次中繼成功，防禦率是完美的0，被打擊率0.161，每局被上壘率0.80，表現亮眼，也是兄弟倚重的牛棚大將。

近年官大元投得非常掙扎，以2016至2020年這5年期間成績來看，他出賽119場投了147.1局，防禦率6.54，被打擊率0.324，每局被上壘率1.66，投球內容不理想，去年防禦率更破12，眼見職業生涯就要接近尾聲，沒想到今年投出一片天，狀態若持續維持穩定，再投好幾年不是問題。

官大元棒球之路堪稱驚奇，出生於新竹的他，參加過竹蓮國小、磐石高中棒球隊，都屬於社團性質，可以說，他三級棒球之路完全沒受過科班訓練，高中畢業球速不到130公里，如果說有人在這時候覺得官大元以後可以打職棒，根本是天方夜譚。

高中畢業官大元先去善化青棒當助教，接著去花蓮大漢技術學院打球，19歲這一年總算第一次接受正統棒球訓練，起步實在太晚，後來他考上棒球隊實力較好的嘉義大學，也不算球隊主力球員，他選擇升大四那一年休學當兵去，在成功嶺新訓中心當教育班長，足足一年沒碰棒球。

官大元曾在2011年獲選中職年度新人王，在2015年則獲得中繼王獎項。 中央社

退伍後，官大元把嘉大學業休完，說也奇怪，這時候他投球突然開竅，已能完投全場，也投出一些成績，2008年他帶著自信，有成績做後盾，投入中職選秀卻落榜，拜北京奧運和經典賽敗給中國所賜，政府啟動棒球振興計畫，催生城市棒球隊，官大元得以進入新北市成棒隊延續棒球路。

事實上，合庫也曾向官大元招手，不過他並未選擇穩定生活，2010年二度投入選秀，兄弟象第4輪指名他，簽約金150萬元，成為中職史上唯一「官」姓球員。

官大元2011年拿下新人王，隔年入選經典賽資格賽、亞錦賽國手，2015年奪中繼王，職業生涯上半場表現亮眼，兩度單季拿下兩位數勝投，2011至2015年防禦率3.75，被打擊率0.268，每局被上壘率1.33，成績不俗，無奈近年多少受到「彈力球」影響，生涯下半場表現大不如前，還好今年換球後對投手友善許多，他繳出不下生涯顛峰時期的內容。

官大元在2015年和陳鴻文組成「官刀連線」，把守球隊最後勝利，兩人分別出賽了59場和50場。 聯合報系資料照

官大元生涯累計出賽389場，只要再投11場，就能成為中職史上第9位出賽滿400場的投手，他也是極少數能以中繼投手身分單季拿下兩位數勝投，堪稱「轉運手」。

這幾年有不少非科班出身的選手有志打職棒，但都沒能如願，包括卓致宇、徐樂和盧瑞祥。下勾投手卓致宇畢業於新竹中學、清華大學，後來到桃園航空城、綺麗珊瑚打球，曾參加義大犀牛、味全龍測試會，但未通過，參加中職新人測試會也未獲青睞，現為味全情蒐人員。

低肩側投徐樂畢業於美國加州州立理工大學建築系，他心中有職棒夢，和卓致宇同在2019年參加中職新人測試會，但也未獲青睞，唯一的甲組成棒資歷是在綺麗珊瑚打球，幾乎沒受過科班訓練，要挑戰職棒大不易。

盧瑞祥三級棒球時期僅在宜蘭國華青少棒、羅東高工青棒隊打球，皆為社團球隊，進入世新大學也非一般傳統強權，去年投入中職選秀落榜，後來到綺麗珊瑚發展，今年甲組成棒春季聯賽，盧瑞祥出賽6場，戰績1敗，防禦率18.90，成績不理想。

像官大元這類三級棒球資歷一片空白，18歲之前完全沒受過科班訓練，27歲才打職棒，竟有一番成就，中職32年歷史，恐怕就只有官大元了，除了天分，還得靠努力和超群的自制力、意志力。

而且，隨著中職比賽強度愈來愈高，選材愈來愈嚴苛，類似卓致宇、徐樂、盧瑞祥這樣的「素人球員」，學生時期沒受過科班訓練，要挑戰職棒幾乎是不可能的任務，也凸顯官大元能在中職發光發熱是多麼難能可貴的成就。