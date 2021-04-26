日職／稀有的新人救援王 栗林良史曾震撼冬盟

廣島鯉魚隊雖然開季之後開高走低，不過去年最大的問題投手戰力有改善跡象，如果能夠持續保持，鯉魚軍團今年仍有機會在中央聯盟有一番作為。

其中最大的亮點是他們找到了新的守護神，而且是一名菜鳥投手，那就是去年底選秀會上第一指名入團的栗林良史。栗林良史曾經於2019年代表社會人聯隊到台灣參加冬季聯盟，當時就嶄露守護神的才華，拿下大會最多的4次救援成功，驚人的是他的奪三振率高達16.07（14局25次奪三振、防禦率0.63），讓各隊吃足苦頭。

加盟廣島隊之後栗林良史繼續被委以重任把守最後一道關卡，上週對巨人三連戰的後面兩場比賽，他都守住1分的領先優勢。尤其昨天（25日）比賽，廣島隊從領先6分到被追成8比8平手，九局上再靠菊池涼介的高飛犧牲打贏得超前分，下個半局栗林良史登場靠著最快152公里的速球搭配拿手武器指叉球，連續三振巨人3名打者，包括丸佳浩、岡本和真兩名中心打者，守住勝利，他的膽識以及心理素質令人印象深刻。截至25日為止，栗林良史出賽12場、12局還沒有任何失分，只被擊出2支安打，有18次奪三振、4次四壞球保送，奪三振率高達13.50。栗林良史從初登板之後連續12場比賽無失分，只差1場比賽就可以追平軟銀投手甲斐野央的職棒初登板後最多連續場次無失分新人紀錄。另外他已經繳出8次救援成功，在救援成功排行榜上超前養樂多隊石山泰雉的7次，是問鼎中央聯盟救援王的大熱門。

栗林良史將以菜鳥新人之姿挑戰最優秀救援投手，而過去在日本職棒史上只有2名新人能夠摘下這項投手大獎，分別是1990年的与田剛（中日龍）以及2004年的三瀨幸司（大榮鷹），因此可說相當難得且稀有。

出身自亞細亞大學的与田剛，是現任中日龍隊監督。他在社會人的NTT東日本時代就以150公里的剛猛速球受到矚目，1989年中日龍隊在選秀會上第一輪將他指名。看淡當年的選秀會可說眾星雲集，包括了8支球團共同第一指名的野茂英雄，以及潮崎哲也、佐佐岡真司、佐佐木主浩等後來在職棒發光發亮的名投手。与田剛的活躍表現，讓受傷的「大郭」郭源治在傷癒復出後轉往先發，与田剛1990年球季繳出了4勝5敗31次救援成功，防禦率3.26的優異成績，一舉拿下中央聯盟最優秀救援投手以及新人王兩項大獎。同時他還飆出日本本土投手最快球速的157公里速球，加上俊俏的外型，一躍成為風靡日本球界的新生代當紅炸子雞。

現任中日龍監督与田剛（左），1990年球季曾一舉拿下中央聯盟最優秀救援投手以及新人王，並飆出日本本土投手最快球速的157公里速球，風靡一時。 擷圖自中日龍隊官方推特

另外一人則是三瀨幸司（大榮鷹），不過與進職棒前就深受關注的与田剛不同，三瀨的選秀順位落在第7順位，而且是日本職棒史上較為特別的左投守護神。2004年大榮鷹隊在洋投佩德羅薩（Rodney Pedraza）離隊欠缺終結者的情況下，王貞治監督綜合多重考量後將三瀨幸司拔擢為球隊把守最後一道防線。2004年球季三瀨幸司出賽55場，繳出了4勝3敗28次救援成功，防禦率3.06的成績，與日本火腿隊橫山道哉並列救援王。三瀨幸司除了獲得新人王、最優秀救援投手，還與城島健司攜手摘下洋聯的最優秀投捕賞，最後以28歲又7個月獲得新人王是日本職棒史上「最老的新人王」。

不過，也因為新人年就頻繁出賽的緣故，与田剛、三瀨幸司兩名拿下救援王、新人王的投手真正在職棒活躍的時間都不長。三瀨幸司隔年起表現大幅下滑，守護神位置被新竄起的馬原孝浩所取代，2010年季中被交易到中日龍隊，2014年球季後引退。与田剛1992年雖然還拿下23次救援成功，不過隔年起就因為右手肘傷勢無法再回到過去的水準。之後与田剛陸續被交易到羅德、日本火腿、阪神等隊，2000年最後在阪神一軍無法登板，黯然引退。生涯只留下59次救援成功，與一開始与田剛所掀起的旋風相比，後來在職棒舞台的活躍度其實有不小落差。

不過在与田剛、三瀨幸司之外，如果要票選「史上最強新人救援投手」，橫濱DeNA的山崎康晃絕對會獲得不少選票。亞細亞大學出身的山崎康晃在2015年出賽58場，繳出了2勝4敗37次救援成功，防禦率1.92比起亞細亞大學的前輩与田剛以及三瀨幸司都來得出色許多。山崎康晃並以37次救援成功創下史上新人單季最多救援成功紀錄。不過他生不逢時，當年碰到了更厲害的吳昇桓以及巴奈特（Tony Barnette）兩名洋投，分別投出41次救援成功，抱走了救援王。

橫濱DeNA的山崎康晃在2015年的表現可說是史上最強新人救援投手，接下來兩度入選國家隊，並在2019年12強賽擔任守護神。 擷圖自DeNA官方FB粉絲團

今年栗林良史的優異表現，大大強化了廣島鯉魚隊在中崎翔太、一岡竜司等人退化後不穩的牛棚，也有機會成為NPB久違的新人救援王投手。不過他也會碰到同樣的嚴酷挑戰，不論是石山泰雉或是阪神洋投蘇亞雷斯（Robert Suarez）、巨人洋投迪拉羅薩（Rubby De La Rosa）都將成為他的強力威脅者。