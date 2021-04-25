中職／江辰晏首局大崩盤掉6分 猿隊擒獅再登龍頭

統一獅隊左投江辰晏今天首局大崩盤，只投0.2局被揮出8支安打、失6分退場，也讓獅隊在台南球主場失去優勢，一路苦追仍無法挽回頹勢，終場5：7落敗，再度讓出上半季榜首。

今天賽前，江辰晏本季3場先發都拿下勝投，合計17局被揮出12支安打，失4分只有兩分自責，防禦率1.06，不料今天一上場就出現一堆狀況，不但吞下首敗，防禦率也升至3.06。

江辰晏首局面對11人次，不但被揮出8支安打，還出現兩次四死球（1次觸身球），只投38球退場，成為中職史上第5位首局被揮出最多安打的投手。

江辰晏單局面對10個打席、單局被敲8安、先發0.2局退場，都是個人生涯最差紀錄。

獅隊老將潘威倫接手4.1局，只被揮出1支安打、無失分，吳承諭、黃竣彥、鄭鈞仁聯手投4局被揮兩安，只有鄭鈞仁投1.2局失1分非自責，牛棚展現穩定性還是未能改變戰局。

獅隊打完前4局追回3分，7局下再靠林安可兩分砲，追成只有1分差，但猿隊8局上再得1分，終場仍以兩分之差獲勝，上半季重返龍頭。

猿隊左投王溢正中繼3局被揮1安（林安可開轟），失兩分非自責，奪下本季第2勝、終止3連敗。

林安可本季第5轟出爐，追平富邦悍將隊高國輝、隊友郭阜林，3人並列全聯盟榜首。