中職／陳凱倫5打點助悍將2連勝 兄弟8支安打沒得分

陳凱倫4局下的安打終結富邦悍將隊滿壘安打乾旱期，全場貢獻5打點，加上先發投手游霆崴6局無失分的好投，以9：0擊敗中信兄弟隊，拿下2連勝。

游霆崴本季第二場先發，用88球投完6局，被敲出4支安打，沒有失分，另有4次三振、1次保送，防禦率下降到1.64，也拿下本季第2勝，2勝都對兄弟拿下，生涯7勝有5勝來自兄弟貢獻。

悍將隊近期打擊不振，前四場合計得到9分，今天一場就追平，其中有5分來自陳凱倫，追平個人新高，包括4局上在滿壘時敲出的一壘打，帶有2分打點，另外是2局滿壘時的滾地推進1分打點、7局上2分打點二壘打。

陳凱倫在4局上的安打也是悍將相隔14天再次在滿壘時敲出安打，終結連13打席、10打數滿壘未敲安的困境，上一次是4月10日對樂天桃猿隊之戰，在延長賽10局下滿壘時，莊韋恩敲出再見安打。

陳凱倫總計5打數2安打、5打點、2得分，林益全4打數2安打，包括2局上敲回全隊第一分的陽春砲，也是個人生涯第196轟，高國麟則有單場4安打演出，打擊率上升到3成84。