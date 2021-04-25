中職／中信兄弟連2年邀唐寶寶開球 熱情感染球場

中信兄弟隊今年度和唐氏症基金會推出聯名商品「愛出擊奶香魔法棒」，並連續兩年邀請唐寶寶開球、開場舞蹈表演、至服務單位關懷，本年度更突破增加小小店長與驗票員體驗，盼能讓大眾多方面看見他們。

本次擔任開球員的唐寶寶皓平說：「我想再來開球，開球好好玩。」開球儀式由王奕凱擔任捕手，他曾於本月19日至「天生我才台中霧峰站」進行關懷，而唐寶寶皓平正是該站的其中一員。

王奕凱表示：「皓平十分逗趣，上次去霧峰站，很多孩子和我、緯達前輩一同合照，他的姿勢最特別，單手插腰側身，像

是名模一樣。雖然他的幽默常常不自覺流露，但他認真時候的專注，令人佩服。他們是用愛發電的天使，希望未來可以持續來看看他們，讓我再次充滿電力。」

唐寶寶的笑容，融化人心，和他們有多次接觸的中信兄弟球團人員表示：「無論是小小店長或者驗票員體驗，他們努力踏實的做好每件事，邊做邊露出甜到不行的微笑，正面陽光的態度很容易感染其他人。」

進場民眾不斷替體驗的唐寶寶加油打氣，甚至合影留念，因為他們實在太可愛。擔任小小驗票員體驗的小燕，談到過程笑得十分燦爛：「謝謝中信兄弟今天讓我們來體驗，有很多人和我們說話，很開心。」而擔任小小店長的小珅也說：「好多人來跟我買東西，明天去學校我要跟同學說，他們一定覺得我很厲害。」

「天生我才台中霧峰站」為社區日間作業設施，又名小作所，除了培養心智障礙者的作業能力，更致力訓練障礙者的獨立生活能力。基金會在台中共有兩間小作所，另一為「天生我才台中南屯站」，兩站共經歷四次主管機關的評鑑，皆獲得優等肯定。

不僅是小作所，基金會在台中還有早療、公托、親子館等服務據點，未來更有意繼續開拓服務內容、據點，並設立中區總辦公室，深耕在地，照顧更多需要的家庭。

基金會副執行長陳雅蘋表示：「全台灣三萬多戶的唐寶寶家庭，其家庭所負擔的壓力，難以想像，我們希望能照顧所有這樣的家庭；然而，場地、資金仍未到位，亟待各界協助。」

唐寶寶獨立自主，甚至進入就業市場，是許多家長的夢想，而進入小作所為實現夢想的重要途徑之一。

夢想的起點，從唐寶寶一出生後便開始，包括基金會建構家庭支持、早期療育，才藝班隊、專題講座、安親班等服務，一步步讓唐寶寶成長、能力進步，才可進入小作所，離夢想更近一步。尤其「建構家庭支持」，可以說是唐寶寶能力發展的根基，唯有家長好，唐寶寶才能更好，但許多家長始終無法走出陰霾。

基金會董事長林正俠表示：「我們想做的，便是讓全台唐寶寶家庭像是一家人的關係，藉由緊密接觸、關懷、訪視，舒緩他們心中重擔。」完成唐寶寶夢想的過程，需投入大量場地、資源。