中職／倪福德二軍亮相 味全伍鐸胡智為接力登板

中華職棒二軍今天在斗六球場進行的比賽，剛與中信兄弟簽下短約的倪福德，後援1局無失分；味全龍的伍鐸先發2局沒有失分，胡智為則是中繼2局失2分非責失，奪下勝投。

兄弟昨天宣布與隨隊練習的左投倪福德簽下1個月短約，讓他可以在二軍出賽證明身手。倪福德今天就在對味全龍的二軍賽事中亮相，在5局下登板，對王順和投出保送後，連續讓林辰勳、張政禹擊出飛球出局，且跑者盜壘失敗，總計用15球投1局無失分，最快球速135公里。

龍隊先發投手為洋投伍鐸，用32球投2局，完全沒有被敲出安打，投1次保送、3次三振，無失分，最快球速140公里。由於龍隊洋投布里悍只在中職待到30日，5月初將飛往韓國轉戰韓職英雄隊，因此預計伍鐸之後就會升上一軍，擔任長中繼的角色。

前旅美投手胡智為隨後在第3局登板，三壘手王順和發生失誤後，被徐浩凱敲安打，接著雖然連抓下2個出局數，不過被蘇緯達敲安打掉2分，最後讓林智勝擊出高飛球出局；4局上演出3上3下，包含2次三振。總計胡智為用27球投2局，被敲2支安打失2分（非責失），最快球速148公里。

此戰2局下龍隊的張政禹、洪瑋漢敲安打後，牛塏曄擊出雙殺打，不過送回1分；3局下再展開攻勢，滿壘時投手周磊發生暴投奉送2分，之後龍隊發動雙盜壘再跑回1分；4局下歐晉轟出陽春全壘打。最終現場因雨勢過大，打完5局就裁定，龍隊以5比2擊敗兄弟，胡智為獲得勝投。