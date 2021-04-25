快訊

大媽花22萬炒股卻忘記密碼 13年後看到帳戶數字腿軟

日職／吳念庭日媒專訪坦言曾想放棄 生涯首轟改變命運

中職／倪福德二軍亮相 味全伍鐸胡智為接力登板

中央社 / 台北25日電
倪福德。 擷圖自中信兄弟官方臉書粉絲團
倪福德。 擷圖自中信兄弟官方臉書粉絲團

中華職棒二軍今天在斗六球場進行的比賽，剛與中信兄弟簽下短約的倪福德，後援1局無失分；味全龍的伍鐸先發2局沒有失分，胡智為則是中繼2局失2分非責失，奪下勝投。

兄弟昨天宣布與隨隊練習的左投倪福德簽下1個月短約，讓他可以在二軍出賽證明身手。倪福德今天就在對味全龍的二軍賽事中亮相，在5局下登板，對王順和投出保送後，連續讓林辰勳、張政禹擊出飛球出局，且跑者盜壘失敗，總計用15球投1局無失分，最快球速135公里。

龍隊先發投手為洋投伍鐸，用32球投2局，完全沒有被敲出安打，投1次保送、3次三振，無失分，最快球速140公里。由於龍隊洋投布里悍只在中職待到30日，5月初將飛往韓國轉戰韓職英雄隊，因此預計伍鐸之後就會升上一軍，擔任長中繼的角色。

前旅美投手胡智為隨後在第3局登板，三壘手王順和發生失誤後，被徐浩凱敲安打，接著雖然連抓下2個出局數，不過被蘇緯達敲安打掉2分，最後讓林智勝擊出高飛球出局；4局上演出3上3下，包含2次三振。總計胡智為用27球投2局，被敲2支安打失2分（非責失），最快球速148公里。

此戰2局下龍隊的張政禹、洪瑋漢敲安打後，牛塏曄擊出雙殺打，不過送回1分；3局下再展開攻勢，滿壘時投手周磊發生暴投奉送2分，之後龍隊發動雙盜壘再跑回1分；4局下歐晉轟出陽春全壘打。最終現場因雨勢過大，打完5局就裁定，龍隊以5比2擊敗兄弟，胡智為獲得勝投。

胡智為 球速

延伸閱讀

中職／王維中5月回先發 布里悍最後一戰對手2選1

中職／援護率低到球迷同情 陳仕朋吞4敗滿意2數據

中職／胡智為飆速150公里 猛快表現更勝一籌

中職／上周看龍隊遭狙擊 鋼龍上緊發條備戰8日開箱

相關新聞

日職／吳念庭日媒專訪坦言曾想放棄 生涯首轟改變命運

日職西武獅隊吳念庭近期手感火燙，今天更是敲出本季第3轟，他接受日本週刊專訪時表示，2019年曾經想要放棄，不過現在轉念更...

日職／吳念庭開轟、連8場安打 躍居西武三冠王

旅日好手吳念庭愈打愈穩，今天對樂天之戰4打數2安打，包括7局上陽春砲、本季第3轟出爐，打擊率從賽前2成90升至3成03，...

日職／吳念庭第3轟出爐 連8場比賽出現安打

旅日好手吳念庭持續好手感，今天對樂天隊之戰7局上轟出陽春砲，本季第3轟出爐。

中職／滿壘打回來 悍將中斷13打席滿壘未敲安

富邦悍將隊面對滿壘終於敲出安打，今天對戰中信兄弟隊，陳凱倫在4局上滿壘時敲出中外野安打，帶有2分打點，中止悍將連13打席...

日職／回歸後奪首勝 田中將大讚宋家豪等後援投手：令人放心

本賽季回歸日職東北樂天金鷲的田中將大，昨（24日）完成第二場先發，也拿下首勝，賽後在個人YouTube頻道透露自己的心聲，還特別稱讚了陣中的後援投手，包括台灣好手宋家豪。

日職／陳偉殷29日有望返一軍 初登板對老東家

阪神隊藤浪晉太郎控球出狀況，昨天被球隊下放二軍，歸隊前至少有一場先發需要人手遞補，台灣投手陳偉殷是最有可能的人選，本季初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。