日職／西武唯一3成打者 吳念庭3成03洋聯躍居第6

西武隊近況不振，今天一路落後樂天隊，又以4： 8輸球，最近吞下8連不勝（2和6敗），但旅日好手吳念庭4打數2安打，包括本季第3轟，打擊率3成03不但是隊上最高，也在太平洋聯盟躍居第6。

今天賽前，吳念庭打擊率2成90在洋聯排名第8，西武對樂天3連戰最後一戰，全隊只有8支安打，他是唯一兩安打者，本季打擊率首次突破3成，洋聯排名又上升兩名。

吳念庭本季出賽21場，其中17場揮出安打，目前66打數20安，包括3支全壘打、4支二壘打，除了打擊率以外，3轟、15分打點都在西武排名第一（全壘打和森友哉、愛斗並列領先），33個壘打數、上壘率4成05排名第2，20安暫居第3。

洋聯目前只有7人打擊率超過3成（打席數符合規定），軟銀洋砲賈西亞（Yurisbel Gracial）3成65暫居榜首，接著是羅德隊中村獎吾3成26、軟銀隊甲斐拓也3成24、歐力士隊吉田正尚3成23、樂天隊淺村榮斗3成21、吳念庭、軟銀隊栗原陵矢3成02。

吳念庭是西武唯一打擊率達到3成的球員，隊上排名第2是源田壯亮2成87，在洋聯名列第10。