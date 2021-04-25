日職／吳念庭日媒專訪坦言曾想放棄 生涯首轟改變命運

日職西武獅隊吳念庭近期手感火燙，今天更是敲出本季第3轟，他接受日本週刊專訪時表示，2019年曾經想要放棄，不過現在轉念更享受棒球，之前敲出生涯首轟讓自己的命運改變了。

吳念庭於2016年加入西武獅隊，前幾年在一、二軍浮沉，2019年更是完全沒有一軍出賽紀錄，爸爸吳復連也透露，吳念庭曾動念想回台發展。直到今年因為山川穗高、外崎修汰等主力受傷，吳念庭把握住機會打出價值，成為西武新一代「救世主」。

根據今天日媒「週刊棒球」專訪吳念庭的報導，他提及，3月31日剛升一軍就敲出生涯首轟對自己意義重大，是「改變命運的一轟」，給了自己很大信心，心情變得非常輕鬆。吳念庭也談到，希望成為像栗山巧一樣的打者，目標本季維持打擊率2成70以上、得點圈打擊率3成以上。

吳念庭回憶，2019年球季曾經因為完全沒有在一軍，成績也不理想，「想說要就這樣結束了嗎？」不過當時隊友水口大地跟吳念庭說，即使沒有升上一軍，棒球本身就是一種樂趣，鼓勵他盡情享受，水口大地的話讓吳念庭得到救贖，且當時去教中學生棒球隊時，「孩子們單純享受棒球的模樣，讓我終於找回初衷，現在我可以很享受棒球，因為沒有什麼好失去的了。」

日媒也提及吳念庭的爸爸吳復連，曾經在1984年洛杉磯奧運代表中華隊拿過銅牌，吳念庭表示，非常想要參與奧運，雖然現在台灣尚未獲得參賽權，「但希望我可以助台灣一臂之力。」對於爸爸在奧運的成就，吳念庭則說：「很想超越，雖然難度很高。」

吳念庭也說，每次比賽結束之後，都會打電話給爸爸一起討論技術方面的問題，爸爸也會給予建議，像是有一次吳復連問到，「為什麼不打這一顆球？」吳念庭則是回應：「因為跟鎖定的球路不一樣。」他表示，爸爸給的建議都非常有幫助。