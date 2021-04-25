中職／滿壘打回來 悍將中斷13打席滿壘未敲安

富邦悍將隊面對滿壘終於敲出安打，今天對戰中信兄弟隊，陳凱倫在4局上滿壘時敲出中外野安打，帶有2分打點，中止悍將連13打席、10打數滿壘未敲安的窘境。

兄弟先發投手鄭凱文今天表現不穩，第2局一出局後先被林益全開轟，接下來被連敲3安，輪到陳凱倫時敲出內野滾地，雖靠推進有一打點，但不是安打。

4局悍將再靠林益全、高國麟敲安、林哲瑄觸身球形成滿壘，此時林宥穎保送擠回1分，再輪到陳凱倫時，敲出中間穿越安打，送回2分，也將鄭凱文打退場，悍將隊取得5：0領先。

這支安打是悍將相隔14天再次在滿壘時敲出安打，上一次是4月10日對樂天桃猿隊之戰，在延長賽10局下滿壘時，莊韋恩敲出再見安打，以7：6險勝。

在今天之前，悍將隊面對滿壘的打擊率是2成67，30打數有8安打，18分打點，原因在於開季至4月10日面對滿壘的打擊率就高達3成81，有16分打點。