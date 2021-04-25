快訊

大媽花22萬炒股卻忘記密碼 13年後看到帳戶數字腿軟

日職／吳念庭日媒專訪坦言曾想放棄 生涯首轟改變命運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／滿壘打回來 悍將中斷13打席滿壘未敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將陳凱倫。 報系資料照
富邦悍將陳凱倫。 報系資料照

富邦悍將隊面對滿壘終於敲出安打，今天對戰中信兄弟隊，陳凱倫在4局上滿壘時敲出中外野安打，帶有2分打點，中止悍將連13打席、10打數滿壘未敲安的窘境。

兄弟先發投手鄭凱文今天表現不穩，第2局一出局後先被林益全開轟，接下來被連敲3安，輪到陳凱倫時敲出內野滾地，雖靠推進有一打點，但不是安打。

4局悍將再靠林益全、高國麟敲安、林哲瑄觸身球形成滿壘，此時林宥穎保送擠回1分，再輪到陳凱倫時，敲出中間穿越安打，送回2分，也將鄭凱文打退場，悍將隊取得5：0領先。

這支安打是悍將相隔14天再次在滿壘時敲出安打，上一次是4月10日對樂天桃猿隊之戰，在延長賽10局下滿壘時，莊韋恩敲出再見安打，以7：6險勝。

在今天之前，悍將隊面對滿壘的打擊率是2成67，30打數有8安打，18分打點，原因在於開季至4月10日面對滿壘的打擊率就高達3成81，有16分打點。

陳凱倫 林益全

延伸閱讀

中職／對徐若熙吞4K 林益全看影片檢討

中職／羅力vs.古林連演3集 林益全看賽程bug「有樂趣」

中職／「咖啡小子」已換一代 陳凱倫還在拚戰感觸深

中職／劉基鴻三壘守備拉警報 恐成下一個林益全

相關新聞

日職／吳念庭日媒專訪坦言曾想放棄 生涯首轟改變命運

日職西武獅隊吳念庭近期手感火燙，今天更是敲出本季第3轟，他接受日本週刊專訪時表示，2019年曾經想要放棄，不過現在轉念更...

日職／吳念庭開轟、連8場安打 躍居西武三冠王

旅日好手吳念庭愈打愈穩，今天對樂天之戰4打數2安打，包括7局上陽春砲、本季第3轟出爐，打擊率從賽前2成90升至3成03，...

日職／吳念庭第3轟出爐 連8場比賽出現安打

旅日好手吳念庭持續好手感，今天對樂天隊之戰7局上轟出陽春砲，本季第3轟出爐。

中職／滿壘打回來 悍將中斷13打席滿壘未敲安

富邦悍將隊面對滿壘終於敲出安打，今天對戰中信兄弟隊，陳凱倫在4局上滿壘時敲出中外野安打，帶有2分打點，中止悍將連13打席...

日職／回歸後奪首勝 田中將大讚宋家豪等後援投手：令人放心

本賽季回歸日職東北樂天金鷲的田中將大，昨（24日）完成第二場先發，也拿下首勝，賽後在個人YouTube頻道透露自己的心聲，還特別稱讚了陣中的後援投手，包括台灣好手宋家豪。

日職／陳偉殷29日有望返一軍 初登板對老東家

阪神隊藤浪晉太郎控球出狀況，昨天被球隊下放二軍，歸隊前至少有一場先發需要人手遞補，台灣投手陳偉殷是最有可能的人選，本季初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。