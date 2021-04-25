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日職／吳念庭開轟、連8場安打 躍居西武三冠王
旅日好手吳念庭愈打愈穩，今天對樂天之戰4打數2安打，包括7局上陽春砲、本季第3轟出爐，打擊率從賽前2成90升至3成03，成為隊上三冠王，但西武投手群崩盤，終場4：8落敗，吞下8連不勝。
吳念庭擔任西武先發8棒、一壘手，面對樂天先發投手早川隆久，2局上首打席被三振，5局上揮出右外野安打，最近連續8場比賽開張，本季出賽21場有17場揮出安打。
早川投完6局退場，樂天8：3領先，7局上換上安樂智大，面對首名打者吳念庭在兩壞球後，139公里直球被他逮中，拉上右外野看台；這是吳念庭4日對軟銀之戰開轟後，近15場比賽首支全壘打紀錄，產量再創個人單季新高。
#呉念庭 選手が振り抜いた打球はライトスタンドへ！— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) April 25, 2021
1点を返し、食らいついていきます！#埼玉西武ライオンズ #seibulions pic.twitter.com/wYzpWbQeEH
吳念庭這一轟追平森友哉、愛斗，在西武並列領先，打擊率3成03、15分打點也排名第一。
西武5名投手全場被揮出12支安打，出現8次四死球，無法挽回戰局，這次對樂天3連戰只有1和2敗、對戰6連不勝（1和5敗）。
西武近況不振，從17日輸給軟銀開始，近8戰只打出2和6敗，本季戰績掉到10勝3和12敗。
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