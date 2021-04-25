日職／首戰開轟給信心 吳念庭今年做了兩大改變

西武隊台將吳念庭今年適時補上主力缺陣時的戰力缺口，被日本媒體譽為「救世主」，日本媒體「週刊棒球」特別專訪，描述從今年敲出首轟以來的心路歷程，其中改變揮棒型態、增強下半身是今年打擊火燙的兩大原因。

「週刊棒球」的訪談內容採取一問一答形式，內容超過3500字，包含不同面向，其中描述到吳念庭的「即刻救援」，31日早上才飛抵札幌，就在當天對火腿隊之戰敲出生涯首轟，吳念庭表示，原本只以升上一軍、敲出安打為目標，這發全壘打帶給自己很大信心。

能夠敲出職業生涯6年來的首發全壘打，吳念庭表示，最大關鍵是揮棒姿勢的改變，透過春訓打擊練習讓身體記住新型態，修正了去年因揮棒時機不對、擊成界外球的問題，今年揮棒更順，也更簡潔。

另一個改變是揮棒軌跡，讓打擊準確度更提升，吳念庭表示，主要是今年著重在下半身的重訓，過去無法理解教練所說「用下半身打擊」的意思，但重新檢視自己的揮棒、研究資訊，才理解下半身轉動在打擊中的重要性，目前效果很好。

吳念庭目前在一軍出賽20場，打擊率2成90，有2轟、14分打點，得點圈打擊率3成89，打擊成績是歷年最佳，他表示，希望今年打完能保持打擊率2成70、得點圈打擊率3成以上，並且健康一整季，成為球隊的戰力。