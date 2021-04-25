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日職／吳念庭打奧運心意強烈 想超越父親銅牌成績

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭。圖／資料照片
吳念庭。圖／資料照片

西武隊台將吳念庭今年適時補上主力缺陣時的戰力缺口，被日本媒體譽為「救世主」，日本媒體「週刊棒球」特別專訪，在超過3500字的訪談內容中，吳念庭透露自己看著父親吳復連的背影成長下，對於參加東京奧運的渴望，「非常強烈」。

吳復連球員時期就是中職代表性的內野手，多次參與中華隊出征國際賽，1984年洛杉磯奧運更拿下銅牌，然而吳念庭從高中就前往日本留學，唯一一次披上中華隊戰袍是在2017年的亞職冠軍爭霸賽。

吳念庭在訪談中透露對奧運的印象， 2008年北京奧運曾跟隨父母前往觀戰，剛好與日本隊住同一旅館，在電梯巧遇達比修有，要到了簽名球。

棒球在今年的東京奧運重新回歸，吳念庭表示：「參加的心意非常強烈，在東京舉辦又可能是最後一次機會，一定要參加，台灣雖然還沒取得參賽資格，不過很想盡一分力。」甚至也想超越父親的銅牌成績，「雖然這樣的標準很高。」

雖然吳念庭與父親分隔台日兩地，但吳復連都會透過電視關心兒子的表現，吳念庭表示，父親透過總教練的眼光，給予自己不少有用的建議。

吳念庭印象最深的是，吳復連建議自己，每一個打席結束都要趕快切換心情，準備下個打席，「這點我有做到。」吳念庭舉例，4月14日對火腿隊投手伊藤大海第一打席遭三振，但他在第二打席就重新調整，敲出安打。

不過兩人對話也有有趣的時刻，吳復連有次曾詢問：「那一球為什麼不揮棒？」吳念庭回答：「那不是我等待的球路。」

吳念庭

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