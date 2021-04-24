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中職／猿隊的王座只待1天 泰迪6.2局無責失拱獅上位
樂天桃猿隊在龍頭寶座只待了一天，今天面對統一獅隊，不敵獅隊洋投泰迪6.2局無責失分好投，終場獅隊以3：2力克猿隊，猿隊的4連勝畫上句點，王座再度換猛獅上位。
獅隊開路先鋒陳傑憲單場4打席全數上壘，包括1安打、3保送，首局就是在他獲保送上壘後，張偉聖安打形成一、三壘有人，郭阜林敲出游擊方向滾地球、送回陳傑憲，幫助獅隊先馳得點。
第5局林靖凱敲安、推進站上二壘，陳傑憲、張偉聖補上安打，各帶1分打點；張偉聖昨天升上一軍，今天先發就有好表現，貢獻3安打。
獅隊3洋投陣容強悍，今天輪到最穩的泰迪出馬，第4局保送陳俊秀、盜上二壘，梁家榮打向游擊，陳重廷發生失誤， 丟掉第1分，第7局則在保送梁家榮後，因自己的牽制失誤多送一個壘包，余德龍補上安打、帶1分打點。
泰迪先發6.2局，只被敲出3安打、失2分（責失0分），拿下本季第4勝，也獲選單場MVP；猿隊先發投手黃子鵬6局失3分的優質先發，承擔本季第3敗。
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