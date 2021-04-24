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中職／9局挨林旺衛滿貫砲 兄弟中止4連敗嚇出一身冷汗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
德保拉先發7局無失分、送出10次三振，拿下本季第6勝。記者黃仲裕／攝影
德保拉先發7局無失分、送出10次三振，拿下本季第6勝。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊近期吞下4連敗，今天在超強洋投德保拉出馬下，終於為連敗踩住煞車，他面對味全龍隊先發投7局、無失分，狂飆10次三振，兄弟打線把握龍隊各種看得見、看不見的失誤，終場以7：5擊敗龍隊，德保拉累積6勝、49K繼續在榜上獨走。

龍隊此役由洋投鋼龍先發，兄弟第3局靠陳家駒的陽春砲先打開局面，江坤宇二壘打再下一城，第4局兄弟靠2安打、1保送形成滿壘，鋼龍對潘志芳的打席還是找不到好球帶，先以保送讓兄弟兵不血刃取分，王威晨的安打再讓兄弟取得4：0領先。

龍隊的經驗值不足，在第5局付出代價，沒有出現安打就掉分，陳子豪先靠游擊手曾傳昇的失誤上壘，暴投推進二壘，周思齊敲出中外野深遠飛球，郭天信接球同時倒地，欲將球傳給林旺衛看管壘上跑者，林旺衛卻未接到這球，陳子豪直奔本壘，紀錄上形成送回二壘跑者的高飛犧牲打。

鋼龍用109球先發5局、失5分（責失4分）退場，王維中第6局接手，兩出局後，被王威晨、江坤宇、張志豪連敲3安打，丟掉1分，龍隊在此時決定換投，王維中只用20球、投0.2局下班。

德保拉先發7局，被敲6安打、無失分，送出10次三振，龍隊一路被壓著打，直到面對兄弟牛棚終於開火，李凱威第8局從吳俊偉手中敲出陽春砲，也是他的生涯首轟，第9局李振昌關門，因3保送釀成滿壘，兄弟換上蔡齊哲接手，遭林旺衛敲出滿貫砲，讓戰局一度緊張。

林旺衛 德保拉

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