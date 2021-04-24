中職／龍象大戰太有梗 14550人進場刷新本季新高

味全龍隊今天作客洲際球場，與中信兄弟隊上演「龍象大戰」，兩隊推出聯名主題日，首戰吸引14550人進場，刷新本季單場最佳票房數字，場內、外都話題十足。

「龍象大戰」主題日除了今天的洲際球場外，還有5月15及16日於天母球場登場，兩隊球迷將分坐一、三壘觀眾席，重現過去壁壘分明、張力十足的對抗場面。

今天首場「龍象大戰」聯名主題日登場，味全龍啦啦隊、隊長勛雞以及吉祥物威弟都進駐三壘側，帶領龍迷一起為龍隊吶喊，場外也有一系列「致敬」早期龍象大戰熱血場面的活動，早早吸引球迷搶票，最終開出14550人進場，刷新本季票房數字。

場上也有趣味畫面，羅華韋因手汗使用較多止滑粉，先前就曾引起林威助抗議，葉君璋為此不滿而嗆聲，為兩隊交手增添話題，今天兩軍交手，羅華韋於第6局、兩人出局後，接手王維中留下的一、三壘有人局面。

羅華韋一登板，果然挑起觀眾神經，轉播鏡頭照到葉君璋笑眯眯比出吹手的動作，示意手上的粉要吹掉，揶揄林威助對止滑粉很敏感，助總見狀也果真向主審比比止滑粉，讓球迷笑死。